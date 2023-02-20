南崁「這個路口」超會罰　網友PO文釣出一堆苦主...警方回應了

▲桃園市蘆竹區南崁這個路口罰單居冠。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市民眾貼文社群「最近，南崁這個路口的罰單居冠」並洋洋灑灑貼上2週內的14張罰單，以「直行車佔用內側轉彎專用車道」每張600元直接噴掉8400元；也釣出許多苦主留言「我輸了，我4張」、「有了解稅收超收原因」、「當你收到第一張時，只能說為時已晚」。對此，警方表示，從去年12月1日實施科技執法以來，已開出12300多張違規罰單就是佔用左轉專用車道最多，高達百分98以上，呼籲駕駛人依照交通法令行車以免受罰。

▲網友在該路口因「直行車佔用內側轉彎專用車道」被開了14張罰單。（圖／民眾提供）

警方表示，臺4線串連桃園市大園、蘆竹、龜山、桃園、八德、大溪及龍潭區等7個行政區域的交通，平時交通繁忙，車流量非常大，為確保蘆竹區臺4線的交通秩序與順暢，蘆竹分局除了在中正路與榮興路口首度實施科技執法，取締違規迴轉及直行車佔用最內側左轉彎專用道等違規行為外，於去年12月1日，也開始在中正路與忠孝西路口實施多功能科技執法，針對易造成交通壅塞及事故之闖紅燈、超速、直行車佔用轉彎專用道及多車道左(右)轉彎未先駛入內(外)車道行駛等4項違規，加強取締。

▲▼警方採科技執法，呼籲駕駛確實依照交通法令行車。（圖／蘆竹警分局提供）

有關民眾貼文臉書社團「我是南崁人」指稱中正路與忠孝西路口「最近，南崁這個路口的罰單居冠」，約2週收到14張罰單幾乎每天1張；警方表示，中正路雙向最內側車道由交通局規劃為左轉彎專用車道，為疏導中正路雙向左轉駛入忠孝西路之重要管制措施，然平時上下班交通尖峰時段，車流驟增，不少駕駛人為圖一時之快，而佔用左轉彎專用車道直行，嚴重影響左轉彎車輛之順暢與秩序，甚至於近路口處跨越雙白實線變換車道，釀成事故。有鑑於此，蘆竹分局已於該路口設置多功能科技執法，針對闖紅燈、超速、直行車佔用轉彎專用道及多車道左(右)轉彎未先駛入內(外)車道行駛等4項違規，編制專責警力，嚴格快速取締，也希望用路人能多加注意，確實依照交通法令行車。