十方啟能中心邊坡修復需500萬　藍爸爸一口價：我捐100萬

▲▼台中市十方啟能中心邊坡修復需工程費500多萬元，在弱勢團體中人稱藍爸爸的藍正雄（黑西裝者），得知後捐100萬。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市十方啟能中心目前收容110名多重障礙和早療兒童，每年開銷4千多萬元，但有6成都靠社會捐助，不料日前學校後方邊坡崩塌，危及師生，修復工程就高達500多萬元，消息一出，不但藝人胡瓜3月底要來台中辦義賣園遊會，在弱勢團體中人稱藍爸爸的藍正雄，20日上午除了招待全校師生吃頓好料之外，聽聞龐大的工程費，當場一口價「我出100萬」，讓師生們既感動又感謝。

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十方啟能中心成立於1987年，是由中部地區的身心障礙者家長合資成立，36年致力照顧並培養一技之長，已服務了3千多名學生，目前學校還有110人，十方1年開銷4千多萬元，家長出6%、政府出34%、剩下的60%全靠社會捐助，學校勉強經營，萬一碰上天災，經費就會出現左支右絀。

十方啟能中心主任游月菊說，學校後山邊坡日前崩塌，危及師生安全，但工程費高達500多萬元，對學校是一大筆負擔，她四處向政府和民間尋求協助，曾幫忙過十方的藝人胡瓜得知後，3月26日將在台中大坑舉辦公益義賣園遊會，希望喚起社會愛心人士重視並捐助。

至於長期捐助弱勢團體的藍爸爸，上午的一口價，對學校卻是一筆意外之財，原來，十方小朋友去年聖誕節到藍爸爸家裡報佳音，藍爸爸有感於十方的小朋友懂事又乖巧，於是決定今天在學校辦餐會，讓小朋友吃頓好料，結果，得知學校缺口這麼大時，當場允諾捐出100萬元，讓現場師生既興奮又感動。

藍正雄說，小時候家庭狀況很困苦，所以他行有餘力一定回饋社會，尤其是弱勢小朋友，他每年依不同季節都會招待各個弱勢單位的小朋友吃頓好料，有時也會捐給學校，讓學校好好培養一技之長，以後自食其力，他更希望能呼籲更多善心人士加入行列。