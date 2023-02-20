「車門對折」另一視角！三寶駕駛第一反應曝　屏東警方回應了

記者陳崑福／屏東報導

臉書粉絲團「八卦村」19日分享一段去年10月29日的影片，可以看見轎車晚間行經屏東市建國路，路旁一輛白車的車門瞬間打到全開，讓後方自小貨車駕駛來不及反應，直接撞上車門後折彎，引來網友熱議。屏東縣政府警察局交通隊20日上午表示，警方事後受理該案，經酒精檢測雙方駕駛酒精濃度均為0，車損部分由雙方自行處理。

▲屏東市建國路事故 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲交通隊交安組分隊長俞維晉說明。

這段影片，可以看到一台停在路旁的自小客車，突然打開車門，後方駕駛反應不及，直接撞上該台自小客車車門，導致該車門對折損毀。另根據監視器影像，該名開車門的駕駛，下車後先往對方擋風玻璃看了好幾秒，再往車後走。

影片上傳後，引來網友熱議，有人網友回應「「開門都沒在看的，幸好這次是汽車。如果是摩托車，可能又是一場嚴重的意外了」、「違停，開車門又沒在看」、「好爽，我還重看好幾次」、「真的看了好爽，舒壓」、「不知道肇事責任怎麼算」、「不看後面，被撞真的活該」、「爽啦，今日最舒壓的影片」。

縣警局交通隊表示，該案發生在去年10月29日18時22分，一部白色自小客車沿屏東市建國路西往東直行至事故地點靠右邊停車並開啟車門時，與後方一部自小客貨車發生碰撞，本案造成雙方車損、無人受傷，經酒精檢測雙方駕駛酒精濃度均為0。車損部分由雙方自行處理。