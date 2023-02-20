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T1鬥毆衝突「前23秒」就埋導火線！球迷重看比賽　點名1人：輸不起

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／ T1 LEAGUE）

▲T1職籃爆發鬥毆衝突 。（圖／翻攝自YouTube／ T1 LEAGUE）

記者施怡妏／綜合報導

T1職籃19日爆發聯盟史上最大鬥毆衝突，台啤英熊、桃園永豐雲豹合計共有12位球員遭奪權出場，衝突事件主角之一的雲豹新秀後衛陳孝榕提到，自己「搖手指」激怒了英熊一哥蔣淯安，就有網友重新觀看比賽，發現在衝突爆發前23秒，就已埋下導火線，更指出真正輸不起的人是台啤英熊主力射手黃聰翰。

有網友在PTT發文，「復盤完，真正輸不起的是黃聰翰」，重新看了比賽，在第四節剩下1分15秒時，陳孝榕從後方點掉蔣淯安的球，接著陳孝榕轉頭直視前方，「對著空氣搖了手指振奮自己」，同時黃聰翰預判了陳孝榕會搖手指，「幾乎同時也伸出手指，並且指著陳孝榕」。

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不過，陳孝榕已經將手放下，黃聰翰仍緊咬不放，繼續用手指著陳孝榕，接著可以聽到「比什麼！比什麼」、「在背後...」等聲音，原PO指出「應該就是黃聰翰講的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／T1 LEAGUE）

▲黃聰翰指著陳孝榕。（圖／翻攝自YouTube／T1 LEAGUE）

接著鏡頭轉到蔣淯安，一聽到黃聰翰抱怨的聲音後，蔣淯安變臉喊「比什麼！蛤！」陳孝榕發現引起誤會，立刻上前伸手安撫蔣淯安，並道歉致意。比賽持續進行，蔣淯安選擇以「架脖」方式回應陳孝榕。

原PO表示，陳孝榕點完球沒有過激的肢體，「對空氣搖個手指，好比在公堂之上假設一樣，又沒有什麼大不了的，蔣淯安沒親眼看到也在7pupu」，而最無言的非黃聰翰莫屬，「根本小題大作，會埋下導火線都是被你惹的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／T1 LEAGUE）

▲▼陳孝榕伸手安撫蔣淯安。（圖／翻攝自YouTube／T1 LEAGUE）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／T1 LEAGUE）

貼文一出，掀起網友討論，「架脖那時就該倒地了」、「又沒對著蔣當面搖，火氣那麼大」、「確實是對空氣搖」、「我還以為陳的動作有多挑釁，看影片只是對無人之處很輕的搖了一下手指」、「惱羞成怒最佳代表」、「畫面會說話」、「最大的問題還是台啤的教練團，根本沒他的事，衝上場打人把事情擴大」。

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