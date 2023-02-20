越紅名人越好騙　「漁夫」誘鮮肉脫褲手法曝光

▲部分漁夫將自己「蒐集」的不雅片製成縮圖DEMO，方便同好挑選。



圖文／鏡週刊

一名網友近日在網路論壇「TT1069」發文，表示握有男藝人、球員、律師打手槍的影片，想與同好交換分享，還貼上自己的推特帳號連結，並標出「原創」「體育生」等關鍵字，吸引不少網友私訊。投訴人A先生表示，他日前透過朋友取得多段影片，觀看後確認該網友所言不假，驚覺茲事體大，決定向本刊投訴，也呼籲檢警介入調查。

A先生說，TT1069原本是專門提供男同志交友、發文的網站，近年卻成為不雅片的交流平台，這些不雅片由一群自稱「漁夫」的人設下陷阱側錄。A先生與多名漁夫交涉後發現，他們都是個體戶，來自各行各業，包括大學生、上班族、竹科工程師。

這群漁夫利用正妹照片，在社群軟體亂槍打鳥，主動與帥哥搭訕，等獵物上鉤，再設局誘騙對方視訊打手槍。

A先生指出，年輕男子看到正妹加自己好友，多半會主動私訊對方，這時漁夫會藉聊天打探對方背景，過濾獵物目標，多鎖定高中運動員下手，因為這些人年輕單純、社會經驗不足，平時又要參加校隊練習、沒時間交女友，相對好騙。「男生容易精蟲衝腦，不需要特別的話術或手腕，很多年輕人對漁夫假扮的正妹毫無防備。」A先生說，有些人甚至馬上同意視訊打手槍給對方看，完全沒想到畫面會被側錄下來。

不僅運動員常上鉤，當紅男明星也很容易上當，成為漁夫的目標。A先生告訴本刊：「越紅的名人越好騙，因為他們擔心被狗仔跟監，不能外出約砲，只能透過網愛追求快感，但因為是公眾人物，就算漁夫再怎麼誘騙，他們打手槍時也很少露臉，心態是就算影片流出，只要打死不認就好。」

更惡劣的是，漁夫若認為目標很好騙，還會告知其他同好，讓別的漁夫找同一對象下手，單純的被害人被蒙在鼓裡，還以為自己帥度爆表，才會在短時間內吸引多名正妹主動加好友，對於「正妹們」要求開視訊打手槍，通通來者不拒。A先生說：「很多漁夫都會好康逗相報，告訴其他同好某人很好騙，之前就有球員被騙了一年多，一共遭側錄13段不雅片。」

▼網路上一群「漁夫」利用正妹照與帥哥搭訕，並誘騙對方視訊打手槍。



「甚至有漁夫釣魚多年，騙了很多高中生，根本忘了受害者的身分，直到跟其他漁夫交流，才得知當年的高中生現在已是當紅炸子雞，例如HBL就有多名MVP曾經被騙，UBA也有多名球員受害，就連體育實境節目也有2名藝人曾遭側錄，另外，有現職律師在學時也曾被拍下不雅片。」A先生說。

▼以男同志為主要對象的網路論壇TT1069，近年成為不雅片的交流平台。



本刊調查，有些漁夫會將不雅片散布在網路論壇，或放在個人推特供網友下載，造成被害人困擾；也有漁夫只是單純為滿足性欲及視覺衝擊，才會「出海釣魚」，事後把影片當「集郵冊」般私藏；還有漁夫私下互通有無，將自己「蒐集」的不雅片，精心製作成縮圖DEMO，方便同好挑選。

▼不少漁夫擁有自己或同好側錄的不雅片，被害者包括男藝人、球員。



不過，也有少數黑心漁夫利用不雅片恐嚇被害人，甚至藉此勒索金錢，就曾有球員被偷拍後，遭漁夫威脅，要求花4萬元買遊戲點數，球員家人發現有異，本想報警，卻擔心事情鬧大被退隊，只好自認倒楣，付錢了事。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【球星再爆不雅片2】扮雙面人頻逞肉欲 「最變態的漁夫」竟是學生舍監

【球星再爆不雅片】正妹照誘視訊電愛 知名球員、藝人遭側錄大量私密片