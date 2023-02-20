　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越紅名人越好騙　「漁夫」誘鮮肉脫褲手法曝光

部分漁夫將自己「蒐集」的不雅片製成縮圖DEMO，方便同好挑選。（讀者提供）

▲部分漁夫將自己「蒐集」的不雅片製成縮圖DEMO，方便同好挑選。

圖文／鏡週刊

一名網友近日在網路論壇「TT1069」發文，表示握有男藝人、球員、律師打手槍的影片，想與同好交換分享，還貼上自己的推特帳號連結，並標出「原創」「體育生」等關鍵字，吸引不少網友私訊。投訴人A先生表示，他日前透過朋友取得多段影片，觀看後確認該網友所言不假，驚覺茲事體大，決定向本刊投訴，也呼籲檢警介入調查。

A先生說，TT1069原本是專門提供男同志交友、發文的網站，近年卻成為不雅片的交流平台，這些不雅片由一群自稱「漁夫」的人設下陷阱側錄。A先生與多名漁夫交涉後發現，他們都是個體戶，來自各行各業，包括大學生、上班族、竹科工程師。

這群漁夫利用正妹照片，在社群軟體亂槍打鳥，主動與帥哥搭訕，等獵物上鉤，再設局誘騙對方視訊打手槍。

A先生指出，年輕男子看到正妹加自己好友，多半會主動私訊對方，這時漁夫會藉聊天打探對方背景，過濾獵物目標，多鎖定高中運動員下手，因為這些人年輕單純、社會經驗不足，平時又要參加校隊練習、沒時間交女友，相對好騙。「男生容易精蟲衝腦，不需要特別的話術或手腕，很多年輕人對漁夫假扮的正妹毫無防備。」A先生說，有些人甚至馬上同意視訊打手槍給對方看，完全沒想到畫面會被側錄下來。

不僅運動員常上鉤，當紅男明星也很容易上當，成為漁夫的目標。A先生告訴本刊：「越紅的名人越好騙，因為他們擔心被狗仔跟監，不能外出約砲，只能透過網愛追求快感，但因為是公眾人物，就算漁夫再怎麼誘騙，他們打手槍時也很少露臉，心態是就算影片流出，只要打死不認就好。」

更惡劣的是，漁夫若認為目標很好騙，還會告知其他同好，讓別的漁夫找同一對象下手，單純的被害人被蒙在鼓裡，還以為自己帥度爆表，才會在短時間內吸引多名正妹主動加好友，對於「正妹們」要求開視訊打手槍，通通來者不拒。A先生說：「很多漁夫都會好康逗相報，告訴其他同好某人很好騙，之前就有球員被騙了一年多，一共遭側錄13段不雅片。」

▼網路上一群「漁夫」利用正妹照與帥哥搭訕，並誘騙對方視訊打手槍。

網路上一群「漁夫」利用正妹照與帥哥搭訕，並誘騙對方視訊打手槍。（讀者提供）

「甚至有漁夫釣魚多年，騙了很多高中生，根本忘了受害者的身分，直到跟其他漁夫交流，才得知當年的高中生現在已是當紅炸子雞，例如HBL就有多名MVP曾經被騙，UBA也有多名球員受害，就連體育實境節目也有2名藝人曾遭側錄，另外，有現職律師在學時也曾被拍下不雅片。」A先生說。

▼以男同志為主要對象的網路論壇TT1069，近年成為不雅片的交流平台。

以男同志為主要對象的網路論壇TT1069，近年成為不雅片的交流平台。（讀者提供）

本刊調查，有些漁夫會將不雅片散布在網路論壇，或放在個人推特供網友下載，造成被害人困擾；也有漁夫只是單純為滿足性欲及視覺衝擊，才會「出海釣魚」，事後把影片當「集郵冊」般私藏；還有漁夫私下互通有無，將自己「蒐集」的不雅片，精心製作成縮圖DEMO，方便同好挑選。

▼不少漁夫擁有自己或同好側錄的不雅片，被害者包括男藝人、球員。

不少漁夫擁有自己或同好側錄的不雅片，被害者包括男藝人、球員。（讀者提供）

不過，也有少數黑心漁夫利用不雅片恐嚇被害人，甚至藉此勒索金錢，就曾有球員被偷拍後，遭漁夫威脅，要求花4萬元買遊戲點數，球員家人發現有異，本想報警，卻擔心事情鬧大被退隊，只好自認倒楣，付錢了事。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【球星再爆不雅片2】扮雙面人頻逞肉欲　「最變態的漁夫」竟是學生舍監
【球星再爆不雅片】正妹照誘視訊電愛　知名球員、藝人遭側錄大量私密片

ET快訊
越紅名人越好騙　「漁夫」誘鮮肉脫褲手法曝光
知名球員、藝人遭側錄大量私密片　「漁夫」流出
快訊／上班注意！國1「2車追撞」　紫爆回堵5公里
隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」　三鐵正妹美照曝…做便當有名到
為中風夫磕頭流血！白沙屯媽祖慈悲1舉動　她大叫痛哭
三寶突開車門「秒慘烈對折」尷尬了　15秒片讓一票人直呼超舒壓
賣場、超商、速食今起「口罩解禁」！4情況仍建議佩戴　新規一次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

越紅名人越好騙　「漁夫」誘鮮肉脫褲手法曝光

知名球員、藝人遭側錄大量私密片　「漁夫」流出

快訊／上班注意！國1「2車追撞」　紫爆回堵5公里

警傳訊角頭避風頭「跨完年再回來」　1原因獲判無罪

人妻帶孩子出軌小王！搭肩勾手「摸進褲子口袋」　綠夫見照片崩潰

醉男準備騎車遇警察「默默退回停車格」　引擎未發動判無罪

台北男騙酒店妹「妳背後好多嬰靈」　衝摩鐵起乩「雙修」性侵

新北環快廂型車自撞「打橫路中」　駕駛受困事故路段封閉

新莊男開車打瞌睡「撞爆消防栓」波及4車　高壓噴泉淹沒馬路

二寶媽偷吃國小主任！互傳訊息「用力頂撞我」　他爽7次下場超悽慘

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

曹佑寧、王淨同遊日本　「情侶視角照」網被閃翻：充滿愛

越紅名人越好騙　「漁夫」誘鮮肉脫褲手法曝光

知名球員、藝人遭側錄大量私密片　「漁夫」流出

快訊／上班注意！國1「2車追撞」　紫爆回堵5公里

警傳訊角頭避風頭「跨完年再回來」　1原因獲判無罪

人妻帶孩子出軌小王！搭肩勾手「摸進褲子口袋」　綠夫見照片崩潰

醉男準備騎車遇警察「默默退回停車格」　引擎未發動判無罪

台北男騙酒店妹「妳背後好多嬰靈」　衝摩鐵起乩「雙修」性侵

新北環快廂型車自撞「打橫路中」　駕駛受困事故路段封閉

新莊男開車打瞌睡「撞爆消防栓」波及4車　高壓噴泉淹沒馬路

二寶媽偷吃國小主任！互傳訊息「用力頂撞我」　他爽7次下場超悽慘

影片曝！她遭綁架1年「赤腳」逃進加油站　關鍵1動作終獲救

台灣房價狂飆「雙北是否慘過香港？」　行家搖頭曝真實情況

20款超人氣「小白鞋」！NIKE AF1萬年首選、LV有預算可直上

越紅名人越好騙　「漁夫」誘鮮肉脫褲手法曝光

八三夭霸天「一聽最美里長要來」秒改口合作！　化身司機偷打哈欠

知名球員、藝人遭側錄大量私密片　「漁夫」流出

快訊／上班注意！國1「2車追撞」　紫爆回堵5公里

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝…做便當有名到出書

警傳訊角頭避風頭「跨完年再回來」　1原因獲判無罪

為中風夫磕頭流血！白沙屯媽祖慈悲1舉動　她大叫痛哭

社會熱門新聞

高雄工人被吊車壓死　5秒奪命畫面曝光

高雄男逛街撿到0.5克拉鑽石　在地人傻眼了

二寶媽偷吃國小主任！傳Line喊：用力頂撞我

男騙酒店妹「背後有嬰靈」　摩鐵雙修性侵

妻帶孩子出軌小王　夫見照片崩潰

懂事少年長期遭狠父家暴　父過世無力安葬

獨／散佈陸軍團情侶「啪啪私密片」多人到案

害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

即／運鈔車22歲保全竊200萬　遭聲押禁見

正妹慶生喝掛肚子變大　引產驗DNA揪惡狼

醉男準備騎車遇警察　引擎未發動判無罪

男見警車突剎停　警瞄駕駛座驚見毒品

新莊男開車撞爆消防栓　噴泉淹沒馬路

蘇花公路火燒車　駕駛急逃生

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

即／鄭明典：嚴重境外移入空污來了

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

T1爆大衝突　英熊、雲豹11人奪權出場

曹佑寧、王淨同遊日本！IG狂發「情侶視角照」

「重機女神」突停更！曝沉重原因：病又復發了

台灣燈會閉幕 ！2024年台南接棒

衝突當下卻沒衝　哈孝遠：我痛風

陳孝榕：T1必須正視為何教練打球員？

中醫揭「愛愛最佳時辰」：男女陰陽平衡！還藏這2大好處

下波冷空氣更強　228連假天氣曝

更多

最夯影音

更多
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」
「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面