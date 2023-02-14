快訊／電動車突起火燃燒　高雄翁逃生不及活活燒死！

▲高雄一台電動助行車起火燃燒，老人逃生不及。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名行動不便的老人，14日上午約10時騎著電動輔助自行車行經愛河河西路時，電動車突然冒煙起火，火勢快速延燒瞬間吞沒整台電動車，一旁的大樓管理員發現，趕緊拿著滅火器協助滅火，消防人員到場後噴水灌救，好不容易將火撲滅，但這時眾人才發現，老人因逃生不及，已經活活被燒死在電動車上，詳細起火原因和老人身分仍有待進一步調查。

▲高雄一台電動助行車起火燃燒，老人逃生不及。（圖／記者吳世龍攝）