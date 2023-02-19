賣韭菜煎餅撐全家　阿婆「堅持1數字」中頭獎！1061萬打算這樣花

▲ 泰國韭菜煎餅阿婆中千萬頭獎。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國北部烏達拉迪府（Uttaradit）一座生鮮市場日前突然傳出激動尖叫聲，原來是一名攤商發現自己買的彩券竟中了頭獎，彩金高達1200萬泰銖（約新台幣1061萬元），事後受訪透露讓她中獎的幸運數字，且她當天準備出門賣菜時就有種奇怪的感覺，沒想到竟是中獎徵兆。

綜合Thaiger等泰媒報導，在生鮮市場賣韭菜煎餅的72歲攤商普婉佩（Phuangphet Pelacheun）16日下午做生意到一半，聽見其他攤販討論彩券才想起自己有買，接著突然激動發出尖叫，因為她買的2張彩券號碼都和開獎號碼「590417」一模一樣，獎金足足有1200萬泰銖，令她忍不住手舞足蹈。好消息傳開後，其他攤商紛紛前來恭喜，她也趕緊到警局報備。

普婉佩受訪說明，她一直很喜歡17這個數字，因為她從小帶大的侄子就是2月17日出生，基本上每次買彩券都有這個號碼，加上這次買彩券時，常光顧的彩券行剛好有2張號碼是「590417」的彩券，就一次買了2張，16日當天準備出門擺攤時還一直感覺手癢，沒想到侄子竟帶來天大好運。

至於這筆驚人彩金，普婉佩決定先用來還清債務，也強調會繼續在市場賣韭菜餅，因為她靠著這份生意支撐整個家庭，更打算直接買下一個攤位繼續賣，再也不用付租金。