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上班突被通知家裡有訪客　2寶媽查監控驚見「兒子正在被拐帶」

▲▼馬來西亞一名媽媽將女移工獨自留在家中照顧兒子，不料卻發現兒子差點被拐帶。（圖／翻攝自小紅書）

▲馬來西亞一名媽媽將女移工獨自留在家中照顧兒子，不料卻發現兒子差點被拐帶。（圖／翻攝自小紅書）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一位媽媽到公司上班後，便將兒子獨自留在家，交給印尼女移工照顧，不料卻突然接獲社區保全的來電，聲稱有訪客到家中拜訪，於是她立刻調閱家中監控，沒想到竟直擊女移工正準備拐走她的兒子，嚇得她立刻請求同社區的親友協助，才成功救出了4個月大的兒子。

綜合當地媒體報導，這位人母最近在「小紅書」發文還原了這起事件的完整經過。17日上午9點，女子如常將大女兒送到學校上課後，便驅車到公司上班，獨留4個月大的兒子在家中與印尼女移工作伴。女子表示，由於她的工作繁忙，因此她只能抽空查看家中的監控畫面，監督女移工與兒子的動向。

當天中午12時15分，她接到社區保全來電，聲稱有訪客想要到她家找一位名叫「Graceria Linda」的女子。這位人母確認訪客不是外送員後，就指示保全不要讓對方進入，不過女子越想越不對勁，立刻查看家中監控畫面，沒想到居然直擊女移工正將兒子抱在胸前，準備將她的兒子拐走。

這位媽媽見到現場畫面後嚇得全身發抖，她馬上撥電給住在她家樓上的親友求助，而親戚也立即呼喚女子同層的鄰居協助攔截，才成功阻止了正準備搭電梯離開的女移工。從女子發布的照片可見，女移工當時已收拾了一個行李箱準備逃家，而來接人的則是一名開著豪華休旅車的墨鏡男。

女子在文末勸道，「無論女移工在家中表現得多麼善良、有愛心、貼心、勤勞和單純，我都希望大家不要輕信她們，更不要將女移工獨留在家照顧孩子，否則後果不堪設想。」女子也慶幸社區保全當時沒有隨意放訪客入內，才讓她的兒子免於被拐帶的命運。

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