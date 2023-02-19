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精液大哉問！可吃可敷臉？　醫全解答：營養成分不高

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲哈佛團隊研究發現，每月射精超過21次，罹患攝護腺癌的風險降低。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

許多人對精液有迷思，泌尿科醫師陳鈺昕一一解答，包括「精盡人亡」是真的嗎？「一滴精十滴血」？精液敷臉可以美容？精液存量只有4000發？「大吃一精」有什麼用處？他表示，精液營養成分不高。

陳鈺昕在臉書說，首先要了解精液的成分，主要為以下兩部分組成：

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精蟲：由睪丸製造，帶有男性的遺傳物質，與卵子結合形成受精卵。

精漿：由攝護腺、副睪丸、儲精囊分泌，可增加精子活動力與存活率，並含有少量的微量元素和蛋白質。

▼醫師說，「阿明」的營養成分不高，也不具有血液成分。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼下體、生殖器、GG、打手槍、蛋蛋。（圖／記者陳俊宏攝）

陳鈺昕表示，總體來說，「阿明」的營養成分不高，也不具有血液成分，因此不會攸關性命存亡或有養顏美容的功效；而每天身體都會製造新的精子，多攝取營養即可補充，雖然會藉由射精或遺精的方式排出，但不太會有用盡的可能。

陳鈺昕指出，適時「清槍」有益男性身體健康，哈佛研究團隊曾有研究發現，每月射精超過21次，罹患攝護腺癌的風險降低；也有研究指出，故意不射精或減少射精，反而會引起攝護腺發炎。

陳鈺昕提到，但有你也許會問合理的射精次數？原則上沒有規定合理的射精次數，還是要根據三大條件，「慾望、身體狀況、勃起功能」來評估自身的能力，量力而為、適可而止。

（圖／翻攝「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」臉書）

▲▼精液迷思大解答。（圖／翻攝「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」臉書）

（圖／翻攝「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」臉書）

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