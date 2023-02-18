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獨／救血荒！新冠捐血限制即起放寬　出國返台者「7天後就可捐」

▲▼捐血、血荒、護理師、血液庫存。（圖／記者林敬旻攝）

▲國內血液庫存量持續不足，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應新冠疫情的捐血限制放寬！最新統計顯示，目前全國血液庫存僅剩下4.1天，當中又以O型血最缺。其實國內血庫已經連續好一段時間處於吃緊狀態，其中一部份原因在於邊境解封後國人出國大增，返國後得等14天後才能捐血，讓能捐血的民眾減少，血液基金會今（18）日宣布，即起縮短為入境7天後可捐血，預期對血液庫存可以有所幫助。

▲▼新冠相關暫緩捐血規定。（圖／血液基金會）

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▲新冠相關暫緩捐血規定。（圖／血液基金會）

血液基金會今（18）日最新統計顯示，全國血液庫存僅剩下4.1 天，處於急缺狀態，其中O型血僅有 3.4 天是各類血型中最缺；進一步分析國內各中心，則以高雄各類血型都是急缺最為吃緊。

為了改善血荒狀況，血基會先前因應新冠疫情有相關暫緩捐血規範，其中針對入境者「暫緩捐血14天」，自今（18日）起縮短為「暫緩捐血7天」。

血基會發言人黎蕾表示，去年國內捐血量成長近4%，創下歷史新高，但之所以血液庫存仍不足，在於疫情逐漸解封，先前因為疫情而縮減的醫療處置、用血，都逐漸回流，用血量大增讓捐血量不足以因應，農曆年後2月10日更出現當日可用血量僅1天左右，創下今年庫存量最低紀錄，一度發布缺血訊息。

國內從去年底邊境解封之後，出國的人逐漸增加，到春節期間更是來到一個高峰，但正因為入境台灣14天不能捐血的限制，讓可以捐血的民眾減少，成為影響血液庫存的原因之一。

▲▼捐血、血荒、護理師、血液庫存。（圖／記者林敬旻攝）

▲國內捐血踴躍，但用血量持續上升，導致供不應求，捐血資料照。（圖／記者林敬旻攝）

黎蕾說明，新規定主要是配合國內入境檢疫政策採取起0+7，入境者僅需7天自主防疫，加上近期國際疫情趨緩，沒有發現具有威脅性的新型變異株，且近1個月來境外移入個案占當日確診病例比例也低，僅有約0.4％～2.2%，經過血基會防疫對策小組開會決策進行調整，「流行地區離境者，入境後暫緩捐血7天」從今日起生效。

至於其餘新冠捐血限制規範則持續，包含：曾經確診新冠者且有症狀者，自痊癒日起需暫緩捐血14天；曾確診新冠且無症狀者，自確診日起暫緩捐血14天；新冠確診者的密切接觸者，自最後接觸日起暫緩捐血14天；新冠檢驗已有採檢，但結果尚未出來者，不得捐血。

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