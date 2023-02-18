　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本世界遺產驚見「黑衣男浮屍」！　半身腐爛漂湖面

▲▼龍安寺表示，鏡容池平時開放民眾自由進出。（圖／龍安寺）

▲龍安寺表示，鏡容池平時開放民眾自由進出。（圖／龍安寺）

記者王佩翊／編譯

被列為世界遺產的日本京都龍安寺18日上午發現一具男浮屍，當時種樹工人正在庭園內工作，沒想到就在寺內的「鏡容池」中，發現有人漂浮在湖面上，隨即報警。而警方到場打撈後，發現男子明顯死亡，屍體也開始出現腐爛情形，隨後在男子身上發現錢包，並根據內部的身分證件釐清死者身分。

根據《京都新聞》報導，位於京都市右京區的龍安寺被列為世界遺產，然而18日上午10時45分左右，卻被人發現有一名不明人士漂浮在「鏡容池」中。通報工人向警方表示，「看到一名男子漂在湖面上，並且有頭和手。」警方到場後，隨即將其打撈上岸，同時當場確認死亡。

警方表示，死者目測年紀約在20至30多歲，身穿黑色長袖上衣、黑色褲子以及黑色球鞋，身高約為175公分。儘管屍體已經出現腐敗，但是仍能確認性別為男。而死者的衣服完整，並沒有遭到拉扯的痕跡，身上也沒有明顯外傷。

警方事後在男子身上搜到錢包，並在裡頭找到身分證以及數千日幣的現金，接下來將持續釐清死者身分與事發經過，不過暫時不排除他殺與意外的可能性。

寺方指出，鏡容池平時24小時都是處於開放狀態，民眾可以自行進出，因此很難鎖定特定人士。

ET快訊
快訊／「中國氣球」飄東引　鑑定結果出爐
快訊／台中爆男子墜落大衛橋　當場死亡
包庇違建戶弊案！新北市府拆除大隊長3人遭收押
美宣布中止打撈行動　打下的恐是365元氣球超糗
網紅闖《灌籃高手》平交道拍美照！　被轟爆道歉了
激省6萬！好市多「巨無霸1物」限時下殺　全場驚：搬不進家門
快訊／登錄名單出爐！林書豪登台第2戰　鋼鐵人拚首次2連勝
全球百大CEO薪資榜單曝光！蘋果執行長庫克僅排第10

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上班突被通知家裡有訪客　2寶媽查監控驚見「兒子正在被拐帶」

狂搜1周找嘸殘骸！美宣布中止打撈行動　打下的恐是365元氣球超糗

男老師故意塞奶「挺Z罩杯爆乳」教課　下班卻改穿男裝！家長氣炸

新加坡防長：台灣議題恐促美中衝突　亞洲開戰將波及全球

社區孩子長太像　不孕夫妻一查驚覺「恐怖男假名捐精」成60童生父

快訊／北韓疑射洲際飛彈！　飛行1小時「落入日本經濟海域」

日本世界遺產驚見「黑衣男浮屍」！　半身腐爛漂湖面

白宮：瓦格納集團死傷已逾3萬　半數士兵死於巴赫姆特之戰

英女童失蹤16年懸案露曙光？　德國女宣稱是本人「要求驗DNA」

快訊／前英超球星命喪土耳其！享年31歲　瓦礫堆中挖出遺體

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

B.A.P文鐘業唱跳《Anyone》超穩！　大國男兒飆《Mirotic》全場嗨應援

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

清境奔羊節睽違3年回歸　112隻羊合歡山公路衝刺

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

上班突被通知家裡有訪客　2寶媽查監控驚見「兒子正在被拐帶」

狂搜1周找嘸殘骸！美宣布中止打撈行動　打下的恐是365元氣球超糗

男老師故意塞奶「挺Z罩杯爆乳」教課　下班卻改穿男裝！家長氣炸

新加坡防長：台灣議題恐促美中衝突　亞洲開戰將波及全球

社區孩子長太像　不孕夫妻一查驚覺「恐怖男假名捐精」成60童生父

快訊／北韓疑射洲際飛彈！　飛行1小時「落入日本經濟海域」

日本世界遺產驚見「黑衣男浮屍」！　半身腐爛漂湖面

白宮：瓦格納集團死傷已逾3萬　半數士兵死於巴赫姆特之戰

英女童失蹤16年懸案露曙光？　德國女宣稱是本人「要求驗DNA」

快訊／前英超球星命喪土耳其！享年31歲　瓦礫堆中挖出遺體

曹圭賢聽到下午兩點秒對朴載範喊「喔嗚～2PM」！全場秒懂　李起光笑趴

冬天空污警報頻傳！空淨機也亮紅燈　家電達人教你2步驟排除

快訊／「東引氣球」鑑定結果出爐　國軍首揭台海「空飄氣球」動態

性侵假釋犯石塊砸死女移工判無期...家屬跨海求償　法院判賠863萬

上班突被通知家裡有訪客　2寶媽查監控驚見「兒子正在被拐帶」

OL月薪28K「靠1招翻身」！買房買車狂炫富...網揭殘酷真相

郭彥均7歲愛女「甄選主持人」！　曝剛當爸就崩潰...這1點最可怕

快訊／台中驚傳男子墜大衛橋！　大里往霧峰方向交通管制

粉紅超跑急行軍！二度選在這裡休息　伸港福安宮準備好迎轎　

放水屋主「保麗龍造假」逃拆違建　新北市府拆除大隊長3人遭收押

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

國際熱門新聞

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

即／前英超球星命喪土耳其　瓦礫堆中挖出遺體

即／飛機起飛3分鐘後失聯　機上載4人

馬雲現身澳洲　穿布鞋、喝可樂近況曝

「愛的大兵」連27年同地等戀人　

23歲啃老男「一次娶2嫩妻」！三人行全靠父母養

28歲男和氣球談戀愛　每晚同床「超性福」

媽抱5歲兒　墜27公尺瀑布1死1傷

俄侵烏若失敗　索羅斯：俄羅斯帝國將解體

倫敦男收到陌生信件　仔細一看來自1916年

他搭飛機逾16小時　醒來竟又回到原地

女嬰出生竟長「6公分尾巴」！醫嚇：極為罕見

Fed再放鷹！　道瓊逆勢收紅129點

更多熱門

相關新聞

即／北韓發射不明彈道飛彈！

即／北韓發射不明彈道飛彈！

《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部18日下午表示，北韓稍早朝東海（日本海）發射不明彈道飛彈。這是北韓自1月1日發射大型多管火箭炮（KN-25）過後，時隔48天再度挑釁，也是今年以來第二次。

沖繩將推演台灣有事居民避難　估每日運送2萬人

沖繩將推演台灣有事居民避難　估每日運送2萬人

運將突開門「阿伯騎車慘摔」　被巴士輾斃

運將突開門「阿伯騎車慘摔」　被巴士輾斃

金正恩愛女「慘吸老爸二手菸」！

金正恩愛女「慘吸老爸二手菸」！

日本新制攬外國人才　高薪者1年可申請永居

日本新制攬外國人才　高薪者1年可申請永居

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

「全壓00878」等於月收租9千　她喊划算！內行搖頭

快訊／知名作曲家自轟身亡！

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

富邦Costco卡「額度30萬元」身分曝光！全場驚

陳艾琳3歲女兒「被拒絕登機」只好回家！

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

4大超商補班優惠「1元喝美式、拿鐵」

蕾菈懷孕「激增到H罩杯」挺4月肚近照曝！

更多

最夯影音

更多
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定
連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面