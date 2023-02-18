日本世界遺產驚見「黑衣男浮屍」！　半身腐爛漂湖面

▲龍安寺表示，鏡容池平時開放民眾自由進出。（圖／龍安寺）



記者王佩翊／編譯

被列為世界遺產的日本京都龍安寺18日上午發現一具男浮屍，當時種樹工人正在庭園內工作，沒想到就在寺內的「鏡容池」中，發現有人漂浮在湖面上，隨即報警。而警方到場打撈後，發現男子明顯死亡，屍體也開始出現腐爛情形，隨後在男子身上發現錢包，並根據內部的身分證件釐清死者身分。

根據《京都新聞》報導，位於京都市右京區的龍安寺被列為世界遺產，然而18日上午10時45分左右，卻被人發現有一名不明人士漂浮在「鏡容池」中。通報工人向警方表示，「看到一名男子漂在湖面上，並且有頭和手。」警方到場後，隨即將其打撈上岸，同時當場確認死亡。

警方表示，死者目測年紀約在20至30多歲，身穿黑色長袖上衣、黑色褲子以及黑色球鞋，身高約為175公分。儘管屍體已經出現腐敗，但是仍能確認性別為男。而死者的衣服完整，並沒有遭到拉扯的痕跡，身上也沒有明顯外傷。

警方事後在男子身上搜到錢包，並在裡頭找到身分證以及數千日幣的現金，接下來將持續釐清死者身分與事發經過，不過暫時不排除他殺與意外的可能性。

寺方指出，鏡容池平時24小時都是處於開放狀態，民眾可以自行進出，因此很難鎖定特定人士。