明明被山海包圍！台灣曾管制山海區域　國家人權館揭秘恐怖記憶

▲從檔案可以看到，1951年中國新聞大篇幅刊載在阿里山地區破獲的匪諜案，該報導裡還可看見當年的醬油工廠。（圖／檔管局）

記者林育綾／台北報導

台灣明明是一個被山海包圍的國家，但在威權時期，卻對山海區域有許多不合理的管制，也包括對原住民族人權的傷害！「國家人權博物館」與「原住民族文化事業基金會」合作，歷時1年半研究調查，完成「白色恐怖時期相關史蹟點調查暨影像紀錄專輯」等計畫，呈現原住民族於白色恐怖時期遭遇的歷史面貌、威權統治時期的歷史記憶。

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▲人權館與原文會合作研究調查，呈現原住民族於白色恐怖時期遭遇的歷史面貌、威權統治時期的歷史記憶。（圖／國家人權博物館）

國家人權博物館策劃、財團法人原住民族文化事業基金會製作，歷時1年半研究調查完成「尋訪與解密——白色恐怖時期相關史蹟點調查暨影像紀錄專輯」，藉由保存受難者暨相關人士口述歷史，完成嘉義縣竹崎鄉奮起湖的「吳鳳山地治安指揮所」與「桃園山地治安指揮所」兩部影像紀錄與研究報告。

▲從檔案可以得見山地治安指揮所指揮鐵路警察、森林警察甚至派出所等各種組織，試圖將將山地部落食衣住行育樂等情資牢牢地掌握。（圖／國防部提供）



1950～1960年左右，台灣省保安司令部為確保全台山地治安，在台灣入山隘口處設置山地治安機構，並派駐軍警，以有效控制山地鄉及原住民部落。為了完整呈現山地治安機構的分布情形與現況，人權館與原文會在史料基礎上深入採訪，結合口述歷史及已解密的政治檔案，於進行史蹟點研究調查。

▲1951年中國新聞刊載破獲阿里山地區的匪諜案。（圖／檔管局提供）

人權館館長洪世芳表示，台灣明明是一個近山近海的國家，威權時期卻對山海區域充滿許多的管制。從威權統治管制的脈絡，是能有基本的瞭解，也可看出威權統治對社會造成多面向的人權侵害，這也包括對原住民族人權的傷害。

他提到，在威權統治時期，國家對於原住民族的治理採取「同化」與「融合」的政策，而為了管制原住民族，50年代設置「山地治安指揮所」對原住民族社會進行實質管控，無論對原住民族個人或族群的人權，都造成莫大的傷害。

洪世芳說，由於人權館基於過往較缺少原住民族白恐相關史料的脈絡，此次與原文會合作進行檔案史料的蒐集、爬梳與口述訪談記錄，希望能釐清原住民族於白色恐怖時期的遭遇，「我們無法替這塊土地創造天堂，但我們要想想我們能做什麼，好讓這片土地不要重蹈過往白色恐怖的覆轍。」

▲高一生當年舉辦吳鳳鄉中等學校讀書會，但在當局眼中如同組織叛亂的存在。（圖／檔案管理局提供）

原文會執行長瑪蓋丹代表示，台灣的山脈就是台灣的大腦，每一座山脈都有原民的足跡，期許透過此研究計畫，將白色恐怖的歷史記憶，深植於每一個人的腦紋，為人權教育留下寶貴的資產。

計畫顧問瓦歷斯．諾幹走訪相關耆老與家屬，他認為除了解密政治檔案以外，同等重要的是肯認白色恐怖的史蹟點，為台灣社會留下記憶的資產。他特別分享在調查期間，讀到許多被改判死刑的受難者檔案，「其過程如小說一般令人難以置信」。

身為鄒族的師大地理系副教授汪明輝也分享，白色恐怖受難者高一生等知識分子遭到槍決後，鄒族社會長年以來噤聲，足見「吳鳳山地治安指揮所」對阿里山的深遠影響。

▲從檔案可發現，政府統治初期樂信瓦旦（左方著黑色西裝者）曾受優待，被准許陪同蔣中正巡視角板山，但樂信瓦旦為族人爭取自治權，卻對政府如同芒刺在背，進而招來殺身之禍。（圖／國史館提供）

中研院台灣史研究所助研究員顧恒湛表示，威權政府為鞏固長期的治理與山地治安的穩定，因而由軍方主導設置治安指揮所，布置情治單位以管控原住民社會。指揮所的體系對原民社會的管控不僅造成族群分化，也產生許多白色恐怖案件。期待社會盡可能回歸歷史脈絡，討論威權統治的影響，才能迎向和解共生的道路。

人權館與原文會陸續於過去3年間，共同合作完成「原住民族政治受難者暨相關人士口述歷史影像紀錄計畫Ⅰ、Ⅱ」與「白色恐怖時期相關史蹟點調查暨影像紀錄專輯」等計畫，持續保存與累積白色恐怖口述歷史與影像紀錄，期望促進台灣社會理解原住民族在歷史上從未缺席，以及威權統治對原住民族的深邃影響與人權迫害，進一步深化人權推廣教育。