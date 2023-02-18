　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「屍速貨櫃車」驚見18具遺體！非法移民擠爆暗格窒息　警急逮捕4人

▲▼保加利亞警方在首都索非亞附近發現一輛載有40名非法移民的貨櫃車，其中還有18人已死。（圖／CFP）

▲保加利亞警方在首都索非亞附近發現一輛載有40名非法移民的貨櫃車，其中有18人已死。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

保加利亞內政部17日證實，當局在首都索菲亞（Sofia）附近一輛被遺棄的貨櫃車內，發現18具疑為窒息而死的阿富汗非法移民遺體，其中還包括了一名兒童。

綜合外媒報導，保加利亞警方日前接獲通報，聲稱有居民在距離索菲亞約20公里處的洛科爾斯科村莊（Lokorsko），發現一輛被遺棄的貨櫃車。警方派員到現場視察時，司機早已逃逸無蹤，但警方仍在車子運載的木材下發現一個暗格，裡面還藏有大批非法移民。

▲▼保加利亞警方在首都索非亞附近發現一輛載有40名非法移民的貨櫃車，其中還有18人已死。（圖／CFP）

這些移民被困在車內多日未進食，其中多數人的衣服早已濕透，還經歷了缺氧和寒冷，導致其中有18人喪命，至於剩餘的34人則被送到附近醫院救治。衛生部長麥哲托夫（Assen Medzhidiev）透露，這些倖存者中有其中5人為兒童，而且他們多數人的情況危殆。

當地媒體指出，警方目前已逮捕了4名涉嫌與此案相關的人士，其中還有1人曾因販運人口而被判刑。報導稱，保加利亞是中東及阿富汗非法移民偷渡到歐盟的必經路段。雖然這些移民偷渡到保加利亞後多數不會多做停留，但該國偷渡客死亡的案例還是頻頻發生，即使政府在邊境設置鐵絲網，也無法阻擋偷渡客闖入。

ET快訊
劍指賴清德？　前綠委：第二組人馬呼之欲出
快訊／陳宗彥遭爆性招待　賴清德首回應
陳宗彥疑召妓「監聽對話」一次看！　特殊術語公開
蕾菈暴增到H罩杯！　挺4月肚辣照曝
「全壓00878」等於月收租9000！　內行搖頭了
2空軍販賣槍枝！　清水休息站當場被逮
不是隨機打！推銷員「怎有我的電話」　他揭暗黑內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每年情人節站街口等摯愛！「愛的大兵」持續27年嘆：今年最後一次

「屍速貨櫃車」驚見18具遺體！非法移民擠爆暗格窒息　警急逮捕4人

女嬰出生竟長「6公分尾巴」！驚人畫面曝　醫睜大眼：極為罕見

射殺前妻！密西西比州爆槍擊6死1傷　槍手開車「多地犯案」

乘客搭飛機逾16小時　醒來竟又回到原地！崩潰再等8小時

金正恩愛女「慘吸老爸二手菸」！金與正被擠到後排　地位堪憂

「矽谷」議員率團訪台！將會蔡英文、張忠謀　加強美台經濟關係

美發動直升機突襲！敘利亞IS領導人被擊斃　自殺背心爆炸4美軍受傷

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」　機率僅5200萬分之1

拜登將就「氣球事件」與習近平對話　但不會為擊落道歉

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

B.A.P文鐘業唱跳《Anyone》超穩！　大國男兒飆《Mirotic》全場嗨應援

清境奔羊節睽違3年回歸　112隻羊合歡山公路衝刺

每年情人節站街口等摯愛！「愛的大兵」持續27年嘆：今年最後一次

「屍速貨櫃車」驚見18具遺體！非法移民擠爆暗格窒息　警急逮捕4人

女嬰出生竟長「6公分尾巴」！驚人畫面曝　醫睜大眼：極為罕見

射殺前妻！密西西比州爆槍擊6死1傷　槍手開車「多地犯案」

乘客搭飛機逾16小時　醒來竟又回到原地！崩潰再等8小時

金正恩愛女「慘吸老爸二手菸」！金與正被擠到後排　地位堪憂

「矽谷」議員率團訪台！將會蔡英文、張忠謀　加強美台經濟關係

美發動直升機突襲！敘利亞IS領導人被擊斃　自殺背心爆炸4美軍受傷

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」　機率僅5200萬分之1

拜登將就「氣球事件」與習近平對話　但不會為擊落道歉

集氣成功！上任6天被發現倒在宿舍　新竹市第一分局長醒了

作家還沒寫完結局就過世！粉絲發起「探索故事結局」活動卻失控

快訊／空軍2兵涉販賣槍枝　司令部：依「刑懲併行」原則重懲

智慧床墊助掌握長輩起居　中榮埔里分院獲SNQ國家品質標章認證

南部區域治理平台重新啟動　屏東市長周佳琪爭取高捷南延屏東

安永女員工淪「性資源」被輸送上級！遭高管強摟襲胸　暗黑細節曝

東港警清源專案2.0+全國性擴大臨檢　KTV包廂查獲1通緝犯

黃明志遭SWAG女神「扯衣摸下體」　多人混戰畫面流出嚇喊：不要抓

防移工逃逸淪山老鼠…信義鄉聯合查緝　查獲失聯移工和台灣扁柏塊

陳宗彥遭爆接受性招待火速辭官　賴清德：誠實是最好上策

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

國際熱門新聞

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

「愛的大兵」連27年同地等戀人　

俄侵烏若失敗　索羅斯：俄羅斯帝國將解體

媽抱5歲兒　墜27公尺瀑布1死1傷

馬雲現身澳洲　穿布鞋、喝可樂近況曝

28歲男和氣球談戀愛　每晚同床「超性福」

23歲啃老男「一次娶2嫩妻」！三人行全靠父母養

倫敦男收到陌生信件　仔細一看來自1916年

Fed再放鷹！　道瓊逆勢收紅129點

男屍「半裸」詭坐路中央！疑撞車拋飛車外

澤倫斯基拒割地　白俄稱被攻擊才出兵烏克蘭

日本新制攬外國人才　高薪者1年可申請永居

他搭飛機逾16小時　醒來竟又回到原地

更多熱門

相關新聞

二寶媽被兄弟榮譽處決　屍體塞行李箱丟棄

二寶媽被兄弟榮譽處決　屍體塞行李箱丟棄

阿富汗34歲女子瑪麗安(Maryam H.)因為不願遵循傳統追求現代生活，慘遭2名兄弟尤瑟夫(Yousuf H.)和馬赫迪(Mahdi H.)名譽殺人，殺害後屍體藏在行李箱中，後來在一個淺墳中被人發現。法院近來對這兩名兄弟做出無期徒刑的判決。

千人奔向機場　阿富汗安全部隊對空鳴槍

千人奔向機場　阿富汗安全部隊對空鳴槍

零下30度！阿富汗天氣嚴寒　兩周124死

零下30度！阿富汗天氣嚴寒　兩周124死

阿富汗前國會議員遭槍殺　塔利班掌權後首起

阿富汗前國會議員遭槍殺　塔利班掌權後首起

阿富汗自殺攻擊至少20死　IS宣稱犯案

阿富汗自殺攻擊至少20死　IS宣稱犯案

關鍵字：

保加利亞非法移民阿富汗

讀者迴響

熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

快訊／知名作曲家自轟身亡！

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

富邦Costco卡「額度30萬元」身分曝光！全場驚

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

托運車遇科技執法！他收罰單傻：車在上面耶

喜事連連！「5生肖」獲喜神眷顧 兔年愛情事業兩得意

女星自拍映出全裸　網歪：進擊的巨人

行人地獄！高雄50幼童「拉繩隔出人行道」

陳宗彥疑涉召妓判決書出土！

更多

最夯影音

更多
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定
白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面