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陳紫渝人氣爆棚　他見IG這幕驚「比網紅藝人還猛」：賺好賺滿

▲▼最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲年僅24歲的陳紫渝順利當選里長。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

有著「最美里長」、「永和IU」封號的永和區永福里里長陳紫渝，因亮麗的外表受到大批粉絲追捧，粉專有15萬人追蹤，個人IG帳號甚至有24萬粉絲，就有網友驚呼，陳紫渝根本是大網紅，沒有開設個人YouTube頻道，粉絲數卻高於很多網紅，貼文掀起網友討論。

原PO在Dcard上發文，「陳紫渝根本大網紅吧」，貼出陳紫渝的IG帳號，粉絲人數高達24萬人，「沒有YT，比網紅更像網紅，也太誇張吧！」

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貼文一出，網友們也震驚，「這個粉絲數量都已經贏過好幾個網紅藝人了」、「本來就是藉流量去當網紅了啊，不然原本才幾千粉而已，一堆里長福利可以拿，又可以當網美接合作」、「 真的很爽…政治、網紅兩邊賺，還跟831合作」、「至少有24萬人監督，而且還不是老頭子」。

▲▼ 。（圖／翻攝自陳紫渝IG）

▲陳紫渝個人IG有24萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自陳紫渝IG）

不過，也有網友幫補血，「希望會做事，里長也不是很好當，要有手腕」、「要會做事比較重要，畢竟她是政治人物，如果只有外貌卻沒有內涵，也只是個花瓶」、「有些社區的里長做的事比議員立委還要多」、「里長一個月事務費才多少，辦公室等等雜支還要倒貼，當然要搞副業，其實大部分里長都是有副業，而且這是合法的」。

事實上，新北市汐止區湖興里里長候選人郭書成曾透露，里長法令上不是領薪水，而是領每月4萬5000元的事務費（下屆起調為5萬元），而里長並非公務員，依法是可以兼職的，最常見為開藥局、雜貨店，或是開課、演講來賺些外快。

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