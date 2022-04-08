【廣編】不凡尊榮之最　大摩璀璨21年閃耀全新磅礴上市

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圖、文／尚格酒業提供

受全球威士忌行家追捧的「老酒銀行」大摩酒廠，核心酒款品項屢獲世界各大烈酒比賽大獎後，繼2018發表新品「大摩極尊波特桶」「大摩20年」後，睽違4年，全新推出核心酒款顛峰之作，「大摩璀璨21年單一麥芽威士忌」，年度版本全球限量9,000瓶，台灣限量上市910瓶，建議售價2萬5千元新台幣。大摩璀璨21年成為「核心酒款系列（The Principal Collection）」之最高年份，其風味精緻優雅並富有高度藝術性，源自在西班牙雪莉酒廠Gonzalez Byass珍稀的30年Matusalem Oloroso雪莉桶中陳年，帶來傳奇的大摩標誌風格，刷新這座屢獲殊榮的釀酒廠里程碑。大摩璀璨21年是一場卓越的感官盛宴，深邃琥珀色酒液飄著巧克力、焦糖與柑橘等典型大摩風味，歡慶大摩傳奇首席釀酒師理查．派特森（Richard Paterson）獲得大英帝國勳章OBE，以表彰他對蘇格蘭威士忌界的貢獻。

21年是萬般皆有可能的年份，恰逢十二生肖虎的吉祥之年，大摩很自豪地在虎年分享這款特別的威士忌，與我們的父輩一起舉杯歡慶，並慶祝所有在2022年滿21歲的威士忌愛好者。「核心酒款系列（The Principal Collection）」是由八款單一麥芽威士忌組成的非凡作品，以大摩璀璨21年為該系列登峰之作，並包含大摩亞歷山大三世、大摩18年、大摩15年、大摩12年、大摩雪茄三桶、大摩極尊波特桶、大摩12年雪莉三桶，每一款都體現了大摩標誌性的深度精緻。麥肯錫氏族格言：『Luceo Non Uro』（I shine, not burn. 我閃耀不滅）象徵大摩璀璨21年對非凡工藝的追求，在每一滴琥珀酒液中，完美釋放無限潛能，並品味每一刻非凡時刻。