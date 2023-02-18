餐廳服務生「做美甲」被說不衛生！鄉民戰翻...同業搖頭了

▲可以接受服務生做美甲嗎？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

會介意服務生做光療指甲嗎？一名網友發文表示，他個人是還能接受，但老一輩卻不這麼想，覺得光療指甲等於擦指甲油，有化學物、不衛生。貼文曝光後，隨即引發討論，其中不少網友都覺得外場做光療指甲根本不會影響客人；但也有曾從事餐飲業的網友表示，過去確實被要求不能做指甲。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「餐廳遇到店員的光療指甲」為題發文，開頭就先拋問餐廳服務生若有做光療美甲，看到對方端菜上桌，會覺得不舒服嗎？他坦言只要別太浮誇，自己都還能接受，但老一輩卻不這麼想。

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日前幫家人慶生，帶位的櫃檯人員就有做美甲，當下原PO只是多看一眼，心想這不影響服務態度，然而長輩卻不這麼想，覺得擦指甲油會有化學物、不衛生。對此，原PO也好奇，大家看到服務生做美甲，會愣一下嗎？

▲多數網友不介意。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，多數網友表示，「外場沒關係吧」、「外場還好吧」、「外場有什麼關係」、「看得到的都是外場，跟做菜有什麼關係」、「不是廚師就沒關係」、「人家是櫃檯又不是做菜的，不衛生在哪裡？有夠大驚小怪」、「應該還好吧？又不是醫療相關或者實驗室的人」。

還有網友認為，「所以你家人覺得把手插進食物裡，這件事很合理嗎」、「如果是手去插到餐點裡，不管有沒有美甲都很噁」、「還好吧不要插到食物裡就好」、「只在意店員指甲長度是否藏汙納垢，不介意顏色浮誇」、「總比指甲沒剪裡面有黑垢好」。

不過，也有網友提到，「超級不衛生，做光療沒辦法剪很短，指甲縫很容易藏汙納垢」、「餐飲業還是不要留指甲或做指甲會比較好」、「以前打工時會被店長要求不能做指甲」、「以前在餐廳打工時，被店長念過不能做美甲+1，是外場也被說不行」。