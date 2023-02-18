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他酒店選妃驚見「整排超凶的」嚇壞！老司機狂推：這種的才讚

▲有網友分享到酒店的「奇遇記」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

▲有網友分享到酒店的「奇遇記」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

網搜小組／閔文昱報導

「酒店」對於多數民眾來說，是個既神祕又陌生的地方，因此每當有相關討論時總是能引發不小關注。有網友近日就分享一段在酒店「選妃」的過程，但有別於大眾對於酒店妹身材火辣的印象，該店的小姐各個都「氣勢不凡」，讓他不敢恭維。貼文一出，意外釣出老司機揭密「這種的才讚好嗎」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享影片，只見他疑似到某間制服酒店消費，到了選妃環節時，一排小姐魚貫進入包廂內，不過每位小姐的身材都略顯豐腴，讓他忍不住笑稱「前幾天招聘捆工，昨晚來了6個面試的...」

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▲有網友分享到酒店的「奇遇記」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

影片一曝光，馬上引發不小關注，部分網友紛紛開玩笑，「坐檯兼圍事，沒錢打到吐」、「白天扛瓦斯，晚上扛酒客」、「先想好打槍的下場，好好說話」、「我叫的是傳播，你來的是傳說」、「中心打者都先發了！要炸裂了」、「水準很一致」、「我再也不相信愛情」、「真的是不可能的任務」。

不過，也有老司機直言「老司機都知道，這種的便宜又很敢玩～濕背秀玩到你凍未條～如果不計較顏值身材真的便宜又大碗」、「這種的才讚好嗎」、「這在澳洲是極品欸」、「很多男人喜歡這味的～很搶手好嗎有幾個還不錯，妳們太小看她們，懂玩的就知道」。

ET快訊
抓到！「小芸有空嗎」頭貼藏端倪　撞上陳宗彥臉書照

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酒店選妃

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