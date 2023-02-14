一天開10單！台中136市道測速照相好忙　啟用37天開420張罰單

記者許權毅／台中報導

台中市太平區長龍路136市道（市道136號）是車友熱愛的車聚地點，卻也車禍頻傳。台中市警局在長龍路一段與四段分設2支測速照相機，從今年1月1日啟用至2月5日，已經開出420張罰單，開單處大多是位於四段「下山處」的測速照相機，總計開出364張，等於日均開出近10張罰單。

▲台中市太平區136市道測速照相機在1月15日遭一名男子怒砸，根據交通大隊統計，啟用37天2處測速開出420張罰單。（圖／ETtoday資料照）



長龍路（136市道）銜接台中太平與南投國姓，山路蜿蜒吸引許多車友前來，也是知名的追焦照勝地，不過機車撞邊坡、騎士轉彎未注意慘摔等車禍案件頻傳，甚至近年來有多起死亡車禍。台中市警察局交通大隊分析肇事主因後，多為超速失控，為有效防止交通事故發生，維護用路人行車安全，今年1月起在上山處與下山處各設置一台固定式測速照相機。

▲▼該處時常有車友超速，尤其下山方向更為嚴重。（圖／記者許權毅翻攝）



交大表示，長龍路一段與長龍路一段166巷口處（上山方向），該處測速照相機速限50公里，從1月1日啟用至2月5日為止開出56件；長龍路四段25巷口處(下山方向)，速限40公里，統計至2月5日止，共取締超速違規364件，等於下山處日均開出近10件超速違規。

依照《道路交通管理處罰條例》第40條規定，駕駛人行車速度，超過規定的最高時速，可處1200元以上2400元以下罰鍰，第43條第1項第2款規定，超過規定最高的時速60公里，處6000元以上24000元以下罰鍰。

然而，四段的測速照相機在1月15日就曾登上新聞版面，起因為一名45歲沈男自稱不滿被拍照，當下聽見「喀擦聲」憤而拿起石塊怒砸測速照相機，被警方依照妨害公務罪送辦，並賠償外殼損壞約2萬元。