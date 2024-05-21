曖昧對象怕狗！約會1動作…她愣「該繼續嗎？」　全場狂罵：還不跑

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／達志影像）



記者朱祖儀／綜合報導

許多人在曖昧階段，會觀察自己和對方的興趣、價值觀是否一致，再決定要不要交往。一名網友近來就遇到難題，表示自己養了一隻狗，可是曖昧對象偏偏很討厭狗，前幾天2人在家約會時，對方甚至假裝不小心踢到狗狗，讓她很煩惱，這段關係到底要不要繼續走下去？文章曝光後掀起討論。

原PO在PTT發文表示，自己在租屋處養了一隻柴犬，很親人又可愛，不過她的曖昧對象似乎非常討厭她的狗，每次她發狗狗的限時動態時，對方都會回「好可怕」、「無聊」、「哪裡可愛」等，雖然可以理解對方不喜歡狗，也不會要求愛屋及烏，但每每還是讓她看了很不滿。

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近日曖昧對象到她家，一看到她的狗又擺起臭臉，甚至假裝不小心踢到狗狗，她看到當下發火並把對方趕出去。雖然事後對方不停道歉，稱當下真的是不小心的，也說好以後不要在家約會，就能避免掉爭執，雙方的個性也都很合，不過她現在對對方只剩怒氣，好奇這樣還要繼續相處嗎？

不少人都認為不妥當，「會踢狗，我會擔心他會家暴」、「當然不要啊，你的狗好可憐，踢狗不能忍，有夠沒品」、「你可以不喜歡，但不必批評甚至傷害牠」、「這已經不是喜不喜歡狗的問題了，這人個性上就有問題，還不快跑？」「敢踢我的狗連朋友都不是，還對象咧」、「這次踢狗，下次就踢女友了」、「會動手打動物的人，以後很大的機率會打人」、「不要在一起了，看過在一起後寵物被害慘了的例子，會動手就是有習慣動作」。