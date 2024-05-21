　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曖昧對象怕狗！約會1動作…她愣「該繼續嗎？」　全場狂罵：還不跑

▲▼狗狗生病 。（示意圖／達志影像）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／達志影像）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人在曖昧階段，會觀察自己和對方的興趣、價值觀是否一致，再決定要不要交往。一名網友近來就遇到難題，表示自己養了一隻狗，可是曖昧對象偏偏很討厭狗，前幾天2人在家約會時，對方甚至假裝不小心踢到狗狗，讓她很煩惱，這段關係到底要不要繼續走下去？文章曝光後掀起討論。

原PO在PTT發文表示，自己在租屋處養了一隻柴犬，很親人又可愛，不過她的曖昧對象似乎非常討厭她的狗，每次她發狗狗的限時動態時，對方都會回「好可怕」、「無聊」、「哪裡可愛」等，雖然可以理解對方不喜歡狗，也不會要求愛屋及烏，但每每還是讓她看了很不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日曖昧對象到她家，一看到她的狗又擺起臭臉，甚至假裝不小心踢到狗狗，她看到當下發火並把對方趕出去。雖然事後對方不停道歉，稱當下真的是不小心的，也說好以後不要在家約會，就能避免掉爭執，雙方的個性也都很合，不過她現在對對方只剩怒氣，好奇這樣還要繼續相處嗎？

不少人都認為不妥當，「會踢狗，我會擔心他會家暴」、「當然不要啊，你的狗好可憐，踢狗不能忍，有夠沒品」、「你可以不喜歡，但不必批評甚至傷害牠」、「這已經不是喜不喜歡狗的問題了，這人個性上就有問題，還不快跑？」「敢踢我的狗連朋友都不是，還對象咧」、「這次踢狗，下次就踢女友了」、「會動手打動物的人，以後很大的機率會打人」、「不要在一起了，看過在一起後寵物被害慘了的例子，會動手就是有習慣動作」。

ET快訊
快訊／立院外空拍照曝光　湧1.5萬人嗆藍白國會改革「黑箱」
17歲高中生私自請假「搭捷運遭砍」！打電話求救：爸我被砍了
明午後大雨轟炸北宜花　下周二新鋒面「雨更多」
中捷砍人男「曾有情緒問題」學校輔導過！　被移送拒絕夜間偵訊
3刀男碰上整車「台中戰鬥市民」！　8人捷運圍攻超勇猛
3刀男「政治狂熱」　社群狂PO挺港、罷韓
極度危險犯「母住新北林口」　社區警衛嚴查出入：恐尾隨外送員
快訊／新航迫降！死亡人數上升至2人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

翻車2個月後「康橋校車」又擦撞隧道　公路局：不同公司和駕駛

3月才翻車！康橋校車再傳事故　新北教育局派員到場

國內爆瘧疾死亡！疾管署升旅遊疫情警示　預防用藥應「吃好吃滿」

仲夏綠寶石來了！當季綠竹筍「白、彎、矮、肥」最好吃

曖昧對象怕狗！約會1動作…她愣「該繼續嗎？」　全場狂罵：還不跑

明午後大雨轟炸北宜花　下周二新鋒面「雨更多」

快訊／殺人未遂犯逃竄雙北　新北校園今明兩天全面暫停開放

台灣人愛出國「這1區卻很少人去」　內行吐關鍵：超麻煩

力推「文化幣擴及國中生」　文化部長小野曝上任首要任務

桃鐵地下化通車延4年！鐵道局曝原因　中壢臨時站6／16啟用

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

翻車2個月後「康橋校車」又擦撞隧道　公路局：不同公司和駕駛

3月才翻車！康橋校車再傳事故　新北教育局派員到場

國內爆瘧疾死亡！疾管署升旅遊疫情警示　預防用藥應「吃好吃滿」

仲夏綠寶石來了！當季綠竹筍「白、彎、矮、肥」最好吃

曖昧對象怕狗！約會1動作…她愣「該繼續嗎？」　全場狂罵：還不跑

明午後大雨轟炸北宜花　下周二新鋒面「雨更多」

快訊／殺人未遂犯逃竄雙北　新北校園今明兩天全面暫停開放

台灣人愛出國「這1區卻很少人去」　內行吐關鍵：超麻煩

力推「文化幣擴及國中生」　文化部長小野曝上任首要任務

桃鐵地下化通車延4年！鐵道局曝原因　中壢臨時站6／16啟用

快訊／立院外空拍照曝光　湧1.5萬人嗆藍白國會改革「黑箱」

新航波音客機遇亂流「3分鐘急墜6000英呎」　迫降曼谷釀2死

17歲高中生私自請假「搭捷運遭砍」！緊急打電話求救：爸我被砍了

日大咖天后高雄演唱會嘉賓是徐若瑄！　難掩興奮：期待與她碰撞火花

乳癌年輕化！營養師曝「10個壞習慣」恐增罹患風險

翻車2個月後「康橋校車」又擦撞隧道　公路局：不同公司和駕駛

王世堅嗆黃國昌超越馬英九立新標竿　「成為偽君子代名詞」

她「止痛藥吃10幾年」洗腎了！　醫嘆：真的很可惜

全台首創　城市科大觀光系越南生等將赴越捷航空台灣總代理實習

《日經亞洲》：台灣在野黨準備通過爭議法案　賴清德剛上任陷動盪

美女荷官「挺胸露肚」！網路高調PO文吸客　開張3天就被抄掉

生活熱門新聞

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

中捷男狂砍人「一群乘客火速壓制」　PTT驚呆：超英勇

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

快訊／基隆殺人未遂犯逃到北市　教育局：今晚、明早暫停校園開放

財神偏愛！農曆四月4生肖迎豐收

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

捷運砍人「阿伯、大媽衝上去圍攻」　1幕全場讚爆：台中人好猛

搭中捷被砍！急傳訊息「很嚴重」女友曝對話

飛越南提親「被討100萬」贊助蓋新房！台男嚇逃

快訊／殺人未遂犯逃竄雙北　新北校園今明兩天全面暫停開放

80歲「職棒教父」愛上小50歲嫩經理　元配、兒子飯店餐廳戰小三

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

18歲男看包皮「旁邊辣妹」身分曝　醫震驚快掉下巴

20歲兇手碰上整車「台中戰鬥市民」！　8人捷運圍攻超勇猛

更多熱門

相關新聞

3狗搭車滿臉笑容　見獸醫嚇到倒退

3狗搭車滿臉笑容　見獸醫嚇到倒退

新北市一名飼主開車載家裡的3隻米克斯出門，狗狗們以為去出去玩，坐在車內露出燦爛的笑容，殊不知其實牠們搭上的是前往動物醫院的專車，等到進醫院，看到獸醫從診間走出來，狗狗們嚇得立刻倒退。飼主將愛犬們「還在狀況外」的搭車照分享出來，逗樂不少人。

女主人忘記關門　返家發現愛犬貼心守門

女主人忘記關門　返家發現愛犬貼心守門

混血汪拿敏捷冠軍　像子彈竄賽道

混血汪拿敏捷冠軍　像子彈竄賽道

米可白曬細肩帶穿搭曝「最近禁穿」！　釣出孫綻現身留愛心：乖乖

米可白曬細肩帶穿搭曝「最近禁穿」！　釣出孫綻現身留愛心：乖乖

黑狗咬大毛巾！哀怨眼神要換肉肉

黑狗咬大毛巾！哀怨眼神要換肉肉

關鍵字：

曖昧狗狗踢狗怕狗

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面