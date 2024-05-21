國內爆瘧疾死亡！疾管署升旅遊疫情警示　預防用藥應「吃好吃滿」





▲疾管署防疫醫師林詠青說明境外移入瘧疾死亡個案。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今日公布今年首例瘧疾死亡個案，是一名40多歲外籍男性，4月下旬曾至非洲馬拉威，研判為境外移入，疾管署今起將馬拉威國際旅遊疫情建議等級調整為第一級：注意。疾管署防疫醫師林詠青提醒，瘧疾主要流行地區包含非洲、東南亞、大洋洲，民眾若要前往，應於出發前1個月前至旅遊醫學門診諮詢，並依照醫師指示使用預防性藥物，重點是從出國前、出國期間，一直到返國後，要持續不中斷用藥。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，鑑於我國近期發現自馬拉威境外輸入病例個案，加上該國疫情狀況，已於今日將馬拉威國際旅遊疫情建議等級調整為第一級：注意。

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李佳琳指出，國內今年截至5月20日共計4例瘧疾確定病例，均為境外移入，較過去5年（2019到2023年）同期0到2例略高，可能與近期國際瘧疾疫情嚴峻影響。個案分別為3例外國籍及1例本國籍，發病年齡介於20多歲至40多歲，檢出病原體為3例惡性瘧及1例間日瘧，感染國家分別為緬甸、尚比亞、安哥拉及馬拉威各1例。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明瘧疾死亡個案。（圖／記者洪巧藍攝）

林詠青說明，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或周期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

疾管署提醒，民眾前往瘧疾流行地區應該特別注意，請至少於出國前1個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。

▲出國前往瘧疾流行地區，預防用藥需不中斷使用，還要做好防蚊。（圖／疾管署提供）

林詠青指出，目前國內使用瘧疾預防用藥有3類，可分為每天服用與每周服用劑型，都是自費使用，民眾可能依照本身對藥物有無敏感、藥物副作用、活動情況等因素進行考量選擇。但有一大重點，是用藥必需「不中斷」，必需從出國前就開始服用，出國期間一直到離開流行地區之後也還要再服用一段時間，才能達到預防效果。

疾管署也提醒，旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。

國內已經是瘧疾根除地區，疾管署統計，國內近10年（自2015年起）累計58例確定病例，均為境外移入，年齡以21-50歲為多（占72%），感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。近10年來瘧疾死亡個案僅有去年與今年各1起。

▲▼瘧疾衛教。（圖／疾管署提供）