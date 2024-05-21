台灣人愛出國「這1區卻很少人去」　內行吐關鍵：超麻煩

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機提供）

記者周亭瑋／綜合報導

出國旅遊人數持續攀升，其中最受台人歡迎的國家，包括日本、泰國、南韓等地。一名網友就好奇，「為何台灣比較少人去中亞遊玩？」話題掀起討論，不少內行直言，除了治安問題，光是簽證就非常麻煩。

網友昨在PTT發文提到，「中亞有一些國家好像默默無名，沒什麼人討論，連旅遊都沒聽說，像是亞塞拜然、喬治亞、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、土庫曼之類的，以台灣人這麼愛旅遊的個性，怎麼沒什麼聽說這些國家？很無聊嗎？」

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▲亞塞拜然首都巴庫。（圖／達志影像／美聯社）

對此，就有內行點出關鍵，表示「真正的問題就是簽證，台灣人辦那些國家的簽證超麻煩」、「自助不方便、交通貴，然後出入境回教國家以後，你要入境美國和部分國家會被海關問很多」、「風沙太大了，而且好像簽證很麻煩，他們都不承認台灣」、「簽證超麻煩的地方」、「那區對台不友善國超多」、「其實簽證不難，是自助辦簽很難。只要你願意委託旅行社，旅行社會幫你跑流程，有些國家簽證是要中國幫忙的，旅行社幫你跑那些都很快」。

而鄉民們也紛紛回應，「本來打算去，但看到一堆有的沒有的規定，就放棄了」、「去啊...然後未來無法入境美國」、「你去看看就知道了」、「YouTuber都不太去拍，可見多麻煩」、「水土不服」。