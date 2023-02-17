女孩買9公尺挑高房被嘲「像口井」　細心設計1年後變身30坪Loft宅

記者魏有德／綜合報導

蘇州一名女孩昨（16）日在抖音上秀出自己剛裝潢好的9公尺挑高房，引起外界關注。這名ID叫做「水井姐姐」的女孩在2021年買到這套房，據她所述，買房時看圖紙覺得一切正常，交屋的時候卻像開盲盒般傻眼，「屋內實際面積沒問題，房屋挑高卻達到了9米（公尺），還被人調侃，像一口深井。」

▲女孩買9公尺挑高房被嘲「像口井」，精心設計完工後成4層Loft宅。（圖／翻攝抖音，下同）

從水井姐姐的抖音影片可以發現，她從交屋時便開始拍片，細述設計裝潢到完成的過程，吸引150萬網友點讚，還因此收獲36萬粉絲。

水井姐姐昨日釋出「9M挑高公寓」一鏡到底影片，只見原本的「水井房」從建築面積55.4平方公尺（約16.7坪）、屋內面積僅36.47平方公尺（約11坪），搖身一變成為4層樓Loft風設計宅，總面積增加為100平方公尺（約30.25坪），讓外界嘖嘖稱奇。

透過影片畫面可以發現，水井姐姐在進門處設計為壁掛的收納處，一旁則是放鞋櫃和餐廳櫃，一樓是餐廳、廚房和小客廳。至於樓上則尚未完工，二樓設計為工作室，三樓是獨立衛浴，四樓才是主臥。

對於曾經被外界嘲笑的房型，搖身一變成為中稱羨的開放式設計房，水井姐姐驕傲地表示，「現在裝修已經完成，還沒有收拾好，但是整體效果還是挺滿意的。」