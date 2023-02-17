賴清德黨務改革引怨？ 　她曝「綠側翼群組」對話：易開高走低

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德黨務改革引怨？ 　徐巧芯曝「綠側翼群組」對話：易開高走低

▲▼台北市議員徐巧芯10日下午受訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲徐巧芯。（資料照／記者黃軍瑋攝）

實習記者李密／台北報導

日前前新竹市長林智堅宣布撤回對台灣大學學位的訴願，民進黨中執會也通過「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案，黨主席賴清德強調未來有涉及黑、金、槍、毒或曾遭管訓者，皆沒有辦法擔任民進黨的黨職。對此，國民黨台北市議員徐巧芯指出，民進黨側翼群組對賴清德罵聲一片，認為「賴定下來的審查機制太受傷了」。徐巧芯認為，距離總統提名尚有半年時間，「賴清德不要太得意，不然很容易會開高走低。」

▲▼蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

徐巧芯16日在節目《新聞大白話》透露，對於林智堅撤回台大訴願，民進黨側翼群組討論的結論是「賴定下來的審查機制太受傷了」，他們認為林智堅本來就不該也不用道歉，今天要道歉的原因就是因為賴清德，因此網路上對賴清德罵聲一片。

徐巧芯認為，賴清德連基本盤都沒辦法搞定，「側翼、網軍也好，現在可能不只是不幫你，甚至可能會反過頭咬你，這樣對2024而言，他真的能夠服眾嗎？」徐巧芯說，蔡賴鬥雖然沒有在檯面上，可是蔡英文在乎的兩件事中，「第一件事是美國爸爸怎麼想，第二件事是自己會不會跛腳？她一定感覺到，賴清德為什麼在這個時候去推學倫、推黃承國排黑條款？」

徐巧芯說，因為蔡英文掌握府院，福利、政策都是蔡英文跟鄭文燦決定，「賴清德好像啞巴一樣，沒有發揮空間。」所以為了要搶版面，賴清德當然就講學倫、黑金問題，直指民進黨的不對，「刷黨主席的存在感跟權威感。」

徐巧芯指出，民進黨當家掌權的是蔡英文、陳建仁、鄭文燦，而現在賴清德覺得自己很穩，民進黨會支持他，「學倫打小英男孩，排黑打黃承國，你說你要備戰2024，到底接下來背後會有多少人挺你，會是一個未知數。」總統提名是5、6月，尚有快半年時間，賴清德不要太得意，不然很容易會開高走低。

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