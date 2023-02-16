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「陳時中伸鹹豬手」　徐巧芯挨告違反《選罷法》...結果出爐

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

▲台北市議員徐巧芯去年爆料，陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（資料照／徐巧芯提供）

記者劉昌松／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯去年11月接連發布數張照片，影射當時民進黨台北市長候選人陳時中伸鹹豬手，對台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩，對此，多位民眾告發徐巧芯對陳時中不實指控，違反《選罷法》的意圖使人不當選罪，台北地檢署調查認為，整起事件屬於可受公評之事，16日處分不起訴徐巧芯。

徐巧芯從2022年11月6日起，接連在臉書po出多張照片，指陳時中在1場餐敘後，與眾人走出餐廳的照片，並撰文寫道「圖中女子是北市聯醫松德院區副院長李雅玲，非常聰明又優秀，她的丈夫丁金聰也在，不過陳時中狀態或許是微醺吧，一直摟著她（從圖上看滿大力的）、握著她的手，一直到幕僚催促才依依不捨的離去。」徐巧芯文末加註「白話文就是傳說中的 #鹹豬手啦。」

當時的北市議員參選人、律師詹晉鑒8日就到台北地檢署舉發徐巧芯「看圖說故事」，企圖用毀滅陳時中人格的方式打選戰，有違反《選罷法》「意圖使人不當選」的罪嫌，除呼籲檢調偵辦、端正選風之外，也呼籲徐巧芯回歸政策討論、公開向陳時中道歉。

徐巧芯挨告後表示，「要特別感謝有人提告，因為這幾天也收到了其他疑似其他受害者友人傳給我的訊息，屆時在庭上剛好一併陳述，透過這個機會請檢調進一步查證」。

事實上除了詹晉鑒，還有其他2位民眾向北檢提出告發，檢察官3案並辦後認為，徐巧芯確實有提出照片，並依據照片內容進行評論，陳時中當時是競選中的政治人物，言行可受公評，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴徐巧芯。

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