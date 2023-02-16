傳夏玉順大鬧班機！華航證實：1／29發生「旅客滋擾事件」將提告

▲劉文正前經紀人夏玉順。（圖／記者徐文彬攝）

記者李宜秦／台北報導

一代巨星劉文正昨日被前經紀人夏玉順傳出死亡消息，今日他又改口劉文正未死。據傳，夏玉順近日搭乘華航時大鬧機場，逼迫空服員幫他穿襪子，還禁止女性空服員接近他。對此華航僅證實1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件，將進一步依法採取行動。

據爆料指出，夏玉順搭乘華航飛機時，不時在機上咆哮，不准女性空服員靠近他，機長只好報警處理，由警方將他帶走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，華航表示，1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件，當班機組員安撫並制止滋擾旅客，後通報航警，航機降落後交由航警處理。

華航表示，事後該位旅客來訊抱怨，搭機過程未受特別關照有所不滿；但也有多位同機旅客來訊反映，該位滋擾旅客已影響他人。

經審慎釐清機組員相關報告及同機旅客佐證，機組員秉持一貫的服務精神對待每一位旅客，該滋擾旅客機上行徑實屬不當，影響機組員勤務及其他搭機旅客。華航已召開相關會議，將進一步依法採取行動。

華航特此強調，旅客在客艙內行為若妨礙機組員執行勤務，或不遵守機組員指示，本公司可採取必要措施制止，包括對該旅客之禁制措施。「以客為尊」是華航秉持的服務精神，但在飛安第一的最高原則下，維護搭機旅客的權益、確保執勤同仁的職場安全及人格尊嚴也不容妥協。