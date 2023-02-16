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社會 社會焦點 保障人權

裝闊男亂告！買單6千元請正妹喝酒卻告盜刷　監視器畫面讓他露餡

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲正妹在夜店幫人買酒，卻被控涉嫌盜刷信用卡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名廖姓男子2020年泡夜店把妹，裝闊買單6000多元請1位正妹喝酒，事後卻告正妹與夜店酒保聯手盜刷他的信用卡，正妹與酒保被起訴涉犯偽造文書罪嫌、出庭都喊冤，台北地院審結認定廖男當時在吧檯摟著正妹貼臉聊天，全程目睹結帳卻沒阻擋，不排除約會被拒而提告施壓，據此判正妹與酒保無罪，可上訴。

判決指出，廖男於2020年11月1日凌晨，在北市信義區1家夜店邂逅本案正妹，他主動請正妹喝酒攀談，之後2人各自轉戰其他夜店，當天清晨4點多又巧遇在一起，廖男和正妹站在吧檯前聊得盡興，在酒精催化下動作越來越親密，廖男不僅雙手從後摟住正妹、下巴靠在正妹肩上醞釀曖昧，還親了正妹臉頰一口。

不過事後酒醒，廖男跑回夜店理論，聲稱遭酒保與正妹聯手盜刷他的信用卡，點了1瓶高價酒和3瓶飲料共6000多元，業者同意刷退金額息事寧人，廖男不罷休，再報案告酒保與正妹涉聯手在帳單冒簽他姓名，檢方採信廖男指控，將全案依偽造文書罪嫌起訴。

▲酒吧,夜店。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲法官認定雙方在夜店吧檯前貼臉聊天，刷卡付帳過程都在眼前進行。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

正妹出庭喊冤，堅稱廖男說要請客、託她去買酒，還主動把皮夾交給她自行拿信用卡結帳，她和本案酒保認識很久，所以請酒保幫忙處理簽單。酒保說本案正妹是店內熟客，對方常會請他代簽刷卡簽單，但當天他僅在信用卡簽單劃記2個圈圈，沒簽廖男姓名，因他不認識廖男。

法官勘驗事發夜店監視畫面，確認正妹用廖男信用卡結帳時，廖男就站在正妹後方環抱正妹交頭接耳，正妹被廖男親了臉頰，還用手擦了擦，酒保則忙著為其他客人調酒與整理吧檯，等店內女服務生完成刷卡將廖男信用卡送還，酒保再把信用卡、刷卡明細及酒和飲料放在廖男2人面前。

廖男對此聲稱，正妹當時說想繼續喝酒，他打算讓正妹點1盤共8到10小杯SHOT(指約30cc容量的一口杯，喝下時常會發出「咻」一聲的諧音)，市價應該是1500元、他付得起，把皮夾拿給正妹只是讓對方拿現金買單，沒同意刷卡，正妹卻瞞著他盜刷買一堆。

法官指正妹將信用卡與刷卡明細放進皮夾，轉身面對面交還廖男，整個付款過程都在廖男面前完成，毫無遮掩、隱瞞，若廖男不願花這筆錢，隨時可阻止交易，廖男卻毫無異議舉動，即使酒保把酒和飲料放到面前，廖男依舊無動於衷，只顧著跟正妹貼臉講話。

此外，正妹事後和廖男對話紀錄顯示，正妹責怪廖男「真的太誇張，從頭到尾都是你要請我們喝酒，你還回去酒吧爭執帳單我覺得超傻眼的」，廖男故做委屈「我都願意不走法律程序妳還這樣喔」、「週末出來玩嗎？」正妹不肯，回稱「今天也刷退了，你也沒損失，不需要鬧成這樣」，廖男變臉「妳懂不懂反省阿」、「事情是否到此為止現在是我說了算」。

法官認定不排除廖男想約會正妹但被拒，才報案提告藉此施壓，而酒保始終只跟正妹接洽刷卡流程、沒跟廖男接觸，何況廖男看到自己信用卡被酒保拿走，也沒制止，本案犯罪證據不足，判正妹與酒保均無罪，還可上訴。

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