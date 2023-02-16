想上廁所被載到摩鐵「聊滿3hrs」！她一查卻嚇慘　驚覺逃一劫

▲原PO被載到摩鐵「上廁所」。（示意圖／取自視覺中國CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

發生這種事，讓她嚇出陰影！有女網友表示，她認識了一位異性朋友，兩人曾一起吃過幾頓飯，相處經驗算良好，所以前陣子對方說要載她看風景，便不疑有他地答應了。沒想到當天回程前，對方卻直奔汽車旅館，雖然什麼事都沒發生，但她已經暫時不想相信人，「誰會花2500還限時3小時，只在房間聊天？」

這位女網友在在論壇Zuvio發文，「被未交往異性突然載去摩鐵 在那聊天3小時」，說她曾和對方去吃過幾頓飯，在市區逛街聊天，然後就各自回家，「這次對方說要載我看山看海，出於前幾次挺良好的經驗，便欣然答應。」當天吃完晚飯後，她打算回程前上個洗手間，卻被男生阻止「公廁很髒，我知道別的地方有乾淨的，而且在前面。」

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本以為要到加油站或其他廁所，對方卻騎進鄉下住宅區巷子，等她回過神，才發現自己竟然在摩鐵裡，「在這之前，這輩子從沒踏進過汽旅。」原PO說男方騎得很快，一下子就轉進一個地方，因為天色昏暗的關係，她真的來不及反應。

鐵門一關，她就被男方催促著上樓上廁所，「邊踏上樓梯的同時，心裡是狂尖叫」，顧慮到是鄉下地方，以及身高、體型等差異，原PO根本不敢翻臉，怕激怒對方，只能躲進廁所，「上完廁所我就說，那上完廁所要回家了嗎？對方卻說回程會塞車，等幾小時過後再出發，擺明不讓我回家。」

▲女網友嚇得暫時不敢相信人。（示意圖／記者周亭瑋攝）

原PO只能坐在沙發上滑手機，完全不靠近床。慶幸的是，男子並沒有碰她或強來，也沒有開口聊越界話題，「我就繼續裝傻、故作鎮定跟他聊天，聊了整整3小時，真的很扯！孤男寡女在一個房間喝水聊天，就這樣。」至於聊天內容都很正常，圍繞在她的課業、工作等話題。

好不容易熬到房間時間到，她趕緊藉口要開學了，想早點回家休息，「還好他也沒任何不悅，直接載我回家，一下車還跟我說能不能陪他一會怎樣，事後傳訊息說今天很好玩、希望下次再約。」事後她查了房價，不敢相信對方根本沒有企圖，「誰會花2500還限時3小時，只在房間聊天？」

原PO就無奈道，「我不知道他的心態是什麼，是想等女方主動嗎？」強調自己沒有穿得很暴露，不僅全身包緊緊，也沒給對方任何暗示，「甚至他載我，我完全都扶著後面。」最後難過地說，「我第一次遇到這種人，我到現在依然飽受驚嚇，生在一個保守家庭長大的小孩，這超乎我的想像。」

貼文引發其他人議論，「除了載妳去摩鐵很怪以外，怎麼感覺這男生還蠻紳士的」、「單獨陪跑北宜或市區以外的地方，沒曖昧對方也會覺得曖昧吧」、「曖昧也不代表想不經同意被載去旅館吧」、「說不定想強但怕後果」、「我覺得是試探妳有沒有意願」、「好險他沒對妳怎麼樣。」