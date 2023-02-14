　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從8種跡象觀察伴侶的成熟度　關係對等才能發展健康的戀愛關係

▲▼情侶，吵架，失眠，睡眠。（圖／pixabay）

▲感情中一但有一方的心性較不成熟，就容易衍生出事端。（圖／pixabay、翻攝自pakutaso.com）

記者萬玟伶／綜合報導

待人處事的成熟度，往往和年紀無關，當親朋好友的心性不夠成熟時，就算自己耐著性子，可能也很難好好互動溝通，若是伴侶不夠成熟，則會面臨到關係更難維持的窘境。然而心性成不成熟該從哪些面向去判斷？國外網站Bright Side整理出8種跡象，幫讀者釐清究竟是對方不夠成熟，或是自己想太多。

1. 他們很常「口是心非」
根據心理學家的說法，戀愛會帶來一種奇妙的感覺，當下的戀人多半只聚焦在美好的事物，就算發現伴侶有一些小缺點，也會自動套上濾鏡，美化任何「不太ok」的心情。但若是發現伴侶有口是心非的習慣，例如口頭上說不在意，後續又會找藉口發脾氣，就得小心可能是「情感不成熟」的跡象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2. 他們的不安全感很重
適度要求伴侶給予安全感，是很合理且有助於關係進行的關鍵，但如果對方需索無度，甚至要求無限上綱至查看對方手機、追蹤等模式，就會成為應該被重視的問題，因為當一方持續退讓，就會導致關係失衡。

3. 他們會以質疑、生氣等方式讓你感到內疚
近年備受關注討論的PUA，類似心理學中的煤氣燈效應（gaslighting），透過對方縝密的心理操縱，讓當事人逐漸質疑自己的想法，甚至逐漸不相信自己過去的記憶與認知。其中，許多人會藉由讓對方產生「內疚感」，讓對方逐步配合自己。如果發現自己在情感中，開始出現自尊低落，很多事情必須倚賴對方、不能自主時，就應該要啟動危機意識、及時求助。

▲▼情人節是為彼此感情加溫的節日，以往一份小禮物或一頓大餐，就能讓對方洋溢著幸福，近幾年更流行在情人節前，進行一些變美的「小心肌」，讓感情增溫！（圖／翻攝自pakutaso.com）

4. 他們總是故作堅強
就像是上一代的男性一樣，許多人認為在關係中應該要維持嚴肅丈夫/父親的刻板印象，但這樣的人設往往難以和另一半發展更緊密的情感交流。隨著現代鼓勵男男女女都可以勇敢說出自己的脆弱與恐懼，「故作堅強」不再是男性專屬的理由。但其實不分男女，人們都可能因為經歷某些事情，而選擇保護、武裝自己以免受到傷害，若是對方因此不允許自己與伴侶建立相愛親密的關係聯繫，久了就得面對關係停滯、溝通阻礙等問題。

5. 他們總是「自己說了算」
成長過程中不免會遇到，希望「世界繞著他們轉」的人，若只是朋友，還可以漸漸遠離就好，但若這個「症頭」發生在伴侶身上，無疑要在心中響起又大又紅的警示燈！

6. 他們不知道自已想要什麼
如果和一個「永遠不知道自己要什麼」的人建立關係，Bright Side提醒做為另一半的人可能會逐漸無所適從，因為可能小到無法決定午餐吃什麼，大到人生大事無法自己定奪，最後甚至會讓另一半質疑「和我在一起也是可有可無的決定嗎」？

▲▼身心靈,白日夢,疲累,心靈,憂鬱,失眠。（圖／pixabay）

7. 他們不想嘗試新事物
兩人相處間的平衡與妥協，是發展健康感情關係的關鍵，但如果有一方總是拒絕嘗試新事物，長遠來看可能就有影響感情的疑慮。因為人不可能永遠原地踏步，隨著時間推移，工作、生活難免會有改變，連帶也會影響個人需求，如果伴侶持續抱持著拒絕改變的態度，例如無法配合多分擔一些家務，或甚至是不想嘗試新景點或新餐廳的食物，都可能是難以在一起走下去的原因。

8. 他們不會從錯誤中學到教訓
有時因為「失去冷靜」並為某些事生氣是可以被理解的，但如果他們清楚知道自己有情緒控管的問題、一次次道歉，卻又無法學著約束自己，同樣也是心性不成熟的危險信號。

ET快訊
快訊／Toyota前社長心臟衰竭辭世！　享耆壽97歲
搜救犬「阿蘭」最後1次在土耳其救災！領犬員：到了該享福年齡
台積電分紅開獎！平均每人186.77萬元
快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」
高雄死亡車禍奪命影片曝！女騎士捲車底慘死
快訊／12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可
19歲兒成植物人！父母推輪椅鑽轎腳　媽媽見鑾轎一動作落淚了
Selina不藏了！　情人節曬男友「貼臉合照」告白

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

真有神人用完橡皮擦…結果歪樓了！　全場見他「1稱呼」吵翻

單身哥「淚推3件事」撐過情人節　網點名這雷區：1分鐘被傷100次

超嗨！粉紅超跑首度停員榮　醫護開心大喊：等3年了　

20歲女張嘴「竟流出臭膿」！醫揪出「這壞習慣」害了她

情人節「男孩要保護自己」！律師曝「4必備清單」：摩鐵常駐見證

白色舊衣綠草上拼出雙心、紅雪櫻相映　九族情人節讓情侶驚艷

平穩基金破百億！高鐵延1年提撥獲利　「鐵道局追4400萬利息」　

從8種跡象觀察伴侶的成熟度　關係對等才能發展健康的戀愛關係

情人節送禮有禁忌！送這11物恐「斷姻緣」　圍巾、娃娃都上榜

19歲兒成植物人！父母推輪椅鑽轎腳　媽媽見鑾轎一動作落淚了

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

吉祥物蛙街上遇舞獅表演　牽暴龍下戰帖全程躲身後

男紅燈與警擦肩溜待轉區　全程往左看大迴轉秒被抓

真有神人用完橡皮擦…結果歪樓了！　全場見他「1稱呼」吵翻

單身哥「淚推3件事」撐過情人節　網點名這雷區：1分鐘被傷100次

超嗨！粉紅超跑首度停員榮　醫護開心大喊：等3年了　

20歲女張嘴「竟流出臭膿」！醫揪出「這壞習慣」害了她

情人節「男孩要保護自己」！律師曝「4必備清單」：摩鐵常駐見證

白色舊衣綠草上拼出雙心、紅雪櫻相映　九族情人節讓情侶驚艷

平穩基金破百億！高鐵延1年提撥獲利　「鐵道局追4400萬利息」　

從8種跡象觀察伴侶的成熟度　關係對等才能發展健康的戀愛關係

情人節送禮有禁忌！送這11物恐「斷姻緣」　圍巾、娃娃都上榜

19歲兒成植物人！父母推輪椅鑽轎腳　媽媽見鑾轎一動作落淚了

快訊／豐田汽車名譽會長豐田章一郎心臟衰竭過世！享耆壽97歲

許勝雄：疫情已經緩和　兩岸沒道理不互動

情人節就要送巧克力！「％數高≠健康」營養師分析挑選原則

黑熊711安葬大雪山　部落長老吟唱祝福古調...青剛櫟伴牠長眠

強攻3安打　鄭宗哲最年幼：國家隊比的是實力不是年紀

不要只愛高股息！　投信董座：債券ETF也可月月領息

三花貓「軟爛躺」任人搓澡、吹毛、剪指甲　美容師像在洗布偶

真有神人用完橡皮擦…結果歪樓了！　全場見他「1稱呼」吵翻

「老婆先高潮」必生男？　醫揭3秘訣：一次就上手

緝毒犬14年查獲毒品1.2萬公斤！　市值高達116億

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

即／星雲舍利子被指從淘寶盜照　佛光山3項回應曝

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

跑山內褲妹大家都在看　騎士：夠騷沒讓我漏氣

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

吳淡如AI繪圖被炎上：已請律師蒐證

「三角白光」落粉紅超跑轎頂　香燈腳直擊神秘景象

台灣強震機率曝光！專家示警4大地震帶「南部要提高警覺」

沙鹿2信徒「捧超巨1物」敬獻白沙屯媽祖　粉紅超跑停下了

蝦皮女「1800陪吃飯」改掉了！勇者1萬8下單

更多熱門

相關新聞

我真的喜歡他嗎？　3招秒判斷「真心動or想征服」對方

我真的喜歡他嗎？　3招秒判斷「真心動or想征服」對方

「我真的喜歡他嗎？」是很多人步入戀愛前常會有的煩惱，對於曾在感情中受傷的人來說更是如此。有人會告訴你，只要你常想到他就是喜歡，也有人會說，你看到他會心跳加速就是喜歡。那到底我們要如何判斷是否喜歡一個人呢？

12星座「遇3招」乖乖牽手成戀人

12星座「遇3招」乖乖牽手成戀人

撩到算你有本事！最難撩TOP3星座　

撩到算你有本事！最難撩TOP3星座　

用對戀愛小心機讓他對你死心塌地

用對戀愛小心機讓他對你死心塌地

「親子裝」合影！情侶鬧分手竟害死3歲女童

「親子裝」合影！情侶鬧分手竟害死3歲女童

關鍵字：

戀愛伴侶感情成熟

讀者迴響

熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

星雲燒出「珍珠舍利子」！醫揭2種可能

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

快訊／27歲男星陳屍遊民收容所！「吞過量藥物暴斃」

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

即／星雲舍利子被指從淘寶盜照　佛光山3項回應曝

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

麥當勞「15層無敵大麥克」期間限定回歸

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

即／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

更多

最夯影音

更多
最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面