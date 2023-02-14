從8種跡象觀察伴侶的成熟度　關係對等才能發展健康的戀愛關係

▲感情中一但有一方的心性較不成熟，就容易衍生出事端。（圖／pixabay、翻攝自pakutaso.com）

記者萬玟伶／綜合報導

待人處事的成熟度，往往和年紀無關，當親朋好友的心性不夠成熟時，就算自己耐著性子，可能也很難好好互動溝通，若是伴侶不夠成熟，則會面臨到關係更難維持的窘境。然而心性成不成熟該從哪些面向去判斷？國外網站Bright Side整理出8種跡象，幫讀者釐清究竟是對方不夠成熟，或是自己想太多。

1. 他們很常「口是心非」

根據心理學家的說法，戀愛會帶來一種奇妙的感覺，當下的戀人多半只聚焦在美好的事物，就算發現伴侶有一些小缺點，也會自動套上濾鏡，美化任何「不太ok」的心情。但若是發現伴侶有口是心非的習慣，例如口頭上說不在意，後續又會找藉口發脾氣，就得小心可能是「情感不成熟」的跡象。

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2. 他們的不安全感很重

適度要求伴侶給予安全感，是很合理且有助於關係進行的關鍵，但如果對方需索無度，甚至要求無限上綱至查看對方手機、追蹤等模式，就會成為應該被重視的問題，因為當一方持續退讓，就會導致關係失衡。

3. 他們會以質疑、生氣等方式讓你感到內疚

近年備受關注討論的PUA，類似心理學中的煤氣燈效應（gaslighting），透過對方縝密的心理操縱，讓當事人逐漸質疑自己的想法，甚至逐漸不相信自己過去的記憶與認知。其中，許多人會藉由讓對方產生「內疚感」，讓對方逐步配合自己。如果發現自己在情感中，開始出現自尊低落，很多事情必須倚賴對方、不能自主時，就應該要啟動危機意識、及時求助。

4. 他們總是故作堅強

就像是上一代的男性一樣，許多人認為在關係中應該要維持嚴肅丈夫/父親的刻板印象，但這樣的人設往往難以和另一半發展更緊密的情感交流。隨著現代鼓勵男男女女都可以勇敢說出自己的脆弱與恐懼，「故作堅強」不再是男性專屬的理由。但其實不分男女，人們都可能因為經歷某些事情，而選擇保護、武裝自己以免受到傷害，若是對方因此不允許自己與伴侶建立相愛親密的關係聯繫，久了就得面對關係停滯、溝通阻礙等問題。

5. 他們總是「自己說了算」

成長過程中不免會遇到，希望「世界繞著他們轉」的人，若只是朋友，還可以漸漸遠離就好，但若這個「症頭」發生在伴侶身上，無疑要在心中響起又大又紅的警示燈！

6. 他們不知道自已想要什麼

如果和一個「永遠不知道自己要什麼」的人建立關係，Bright Side提醒做為另一半的人可能會逐漸無所適從，因為可能小到無法決定午餐吃什麼，大到人生大事無法自己定奪，最後甚至會讓另一半質疑「和我在一起也是可有可無的決定嗎」？

7. 他們不想嘗試新事物

兩人相處間的平衡與妥協，是發展健康感情關係的關鍵，但如果有一方總是拒絕嘗試新事物，長遠來看可能就有影響感情的疑慮。因為人不可能永遠原地踏步，隨著時間推移，工作、生活難免會有改變，連帶也會影響個人需求，如果伴侶持續抱持著拒絕改變的態度，例如無法配合多分擔一些家務，或甚至是不想嘗試新景點或新餐廳的食物，都可能是難以在一起走下去的原因。

8. 他們不會從錯誤中學到教訓

有時因為「失去冷靜」並為某些事生氣是可以被理解的，但如果他們清楚知道自己有情緒控管的問題、一次次道歉，卻又無法學著約束自己，同樣也是心性不成熟的危險信號。