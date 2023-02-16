非洲馬堡病毒致死率88%！羅一鈞曝3大症狀「亞太地區風險低」

▲疾管署副署長、發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

非洲赤道幾內亞近日爆發「馬堡病毒」疫情，當地已有9人染疫後死亡，連鄰國喀麥隆（Cameroon）的邊界城鎮也已出現疑似病例。對此，疾管署副署長羅一鈞表示，該病毒已非洲發生為主，感染後會發生發燒、頭痛、肌肉痠痛等類感冒症狀，很快會演變到全身的黏膜或器官出血，傳染力算蠻強的，但目前風險在亞太地區還算是偏低。

據世界衛生組織（WHO）資料顯示，赤道幾內亞迄今已通報9起死亡病例及16起疑似病例。WHO也警告，馬堡病毒具有高度傳染力，目前尚未研發出預防性疫苗或治療藥物，致死率高達88%。

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針對病毒相關資訊，羅一鈞說明，馬堡病毒跟伊波拉算是同一家族，都是「絲狀病毒」，症狀其實跟伊波拉蠻像的，主要症狀有發燒、頭痛、肌肉痠痛等類感冒症狀，比較不會有明顯的流鼻水或喉嚨痛，但病況很快會演變到全身的黏膜或器官出血，致死率算偏高。

羅一鈞也直言，目前傳播力在當地算蠻強的，不過因為發生地方是在非洲的西非國家，主要是透過「果蝠」傳播，不管動物傳播到台灣或是透過人搭飛機等，帶進國內的風險在亞太地區還算是偏低，後續會持續觀察當地和鄰近國家是否有如之前伊波拉病毒一樣有擴散現象，世衛組織跟當地國也已經介入處理，預期有些處理經驗，可控制住疫情。