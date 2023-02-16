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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明通挺林智堅喊「論文公版」　台大教授氣炸打臉：從沒有聽過！

▲▼陳明通 出席立法院外交國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前國安局長陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／綜合報導

林智堅14日晚間透過臉書發文宣布撤回對台灣大學學位的訴願，但指導教授、國安局前局長陳明通仍護其清白，且自爆有給另名研究生余正煌台大國發所的論文寫作「公版」。對此，台灣大學政治學系教授左正東表示，從來沒有聽過有寫論文公版這個說法，「這個公版到底是什麼東西，只有陳明通知道」。

陳明通發聲明還原抄襲事件始末，指出「余正煌並非其碩士論文核心部分之原始創作者」，因為對方舉證的2016年1月5日論文進度，也是舉證中最初的論文寫作版本。但其實裡面沒有一個字出自余的手筆，那都是他為了協助對方更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置的內容，「是本人客製化台大國發所論文寫作『公版』」。

左正東在《洪淑芬辣晚報》說，從沒有聽過論文公版這個說法，而且這根本違背碩士論文的目的，雖然很多理工科系，他們參與了老師的實驗，東西可以跟老師共同發表，就是有機會可以成著作的共同作者，但這在人文社會科學沒辦法，多人合著或單獨著作發表的通常都是博士這個階段，碩士這個階段的非常少。

左正東指出，寫了不能發表，那碩士為何要寫論文？目的就是為了要讓學生自己去練習完成一個研究計畫，來看這個學生是否能夠獨立做研究，這就是核心問題，如果要訓練學生獨立做研究，怎麼會有所謂的公版？會說有固定的格式，但沒有公版。

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