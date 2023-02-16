高級食材有怪味吃不慣？他自嘲「窮人嘴」　網齊點名1物：吃不懂

▲不少高級食材價格昂貴。（示意圖／記者許宥孺攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

不少高級食材價格不斐，一小口就不少錢。一名網友就分享表示，吃過不少高級食材，像海膽、鰻魚、鵝肝、魚子醬或烏魚子等，但就是吃不慣，反倒覺得還是滷肉飯一百分，自嘲自己是「窮人嘴」，好奇有那些讓人吃不懂的高級食材？引起眾人熱議，紛紛點名烏魚子，不知道好吃在哪。

原PO在PTT女板以「有什麼東西是貴但你吃不懂的？」為題發文，指出海膽、鰻魚、鵝肝、魚子醬、烏魚子，這些都不是便宜的食材，但不知道是料理的問題，還是自己窮人嘴，「吃起來不是不喜歡就是感覺還好」，似乎驗證了野豬吃不了細糠這句話，「吃來吃去還是滷肉飯一百分。」

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貼文引發網友共鳴，紛紛分享吃不懂的高級食材，「烏魚子無誤」、「魚子醬是真心不懂，只覺得很腥」、「吃完烏魚子再吃其他食物或飲料都會有一股苦味」、「魚子醬，風味實在不值那個價」、「鵝肝 覺得口感看味道都很噁心」；還有人分享自己不懂的食物，像是松露、榴蓮、肉桂捲及燕窩等等。

有網友為烏魚子平反，「烏魚子一整片2000起跳的，跟外面海產店一整片幾百元的是天與地的差別，便宜的烏魚子才會腥或死鹹（通常可能是油魚子）」、「高級烏魚子是不會腥的，直火烤到外酥內軟」。

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