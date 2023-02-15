沒靠家裡！31歲女自豪曬「9位數存款」神展開　網喊：太勵志啦

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名31歲女網友靠自己努力，在外打拚賺進9位數存款，她自豪表示，對於存了幾桶金早已麻木，更不禁笑問，「這樣在同年齡層算強嗎？」不過，看到網銀截圖，鄉民們瞬間笑倒一片，直呼真的很勵志。

女網友在PTT發文提到，「小妹我今年31快32了，白手起家沒有拿家裡任何一點資源，慢慢從第一桶（金）開始，目標第二桶、第三桶，對於存了幾桶早感到麻木，至今我的存款已然達到9位數，這樣在同齡層中算PR多少了啊？」

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同時，她也附上網銀證明，笑虧「給各位老鐵一個忠告，真的不要拿死薪水，不然怎麼賺都存不了幾個錢。」

▲約新台幣15萬3千多元。（圖／翻攝自PTT）

從照片中可見，帳面金額多達1億1976萬2538元，不過幣種是越南盾，若換算成台幣，僅約15萬3千多元。

對此，大票鄉民不禁笑回，「PTT年薪五百萬都是真的」、「財富自由好棒棒」、「越南盾富翁」、「快16萬耶，羨煞鄉民」、「這樣在越南算勝利組嗎」、「缺男友嗎」、「恭喜財富自由」、「太勵志啦」、「妳讓我鋼鐵般的嘴角，上揚了那麼零點零幾度」、「可以點越南麵包加大了吧！超強」、「IP正確」、「應該可以茶葉蛋吃到飽了」。