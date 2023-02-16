假面閨蜜狂騙她308萬！霸氣喊話丈夫：別去工作，我來養你

▲武女利用閨蜜情，騙了田女68萬元。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

山西太原一名武姓女子與丈夫在外租房，因為時常相處，與房東田姓女子發展成閨蜜的關係。不料小武卻利用2人之間的信任，騙取了小田68萬元（人民幣，下同，約新台幣301萬元），更是向丈夫保證「不用工作，我養你」，最後假面被戳破，恐怕面臨牢獄之災，令人看了直搖頭。

綜合陸媒報導，武女與丈夫在山西太原一處租房，因為相處了許多時日，與房東田女發展成閨蜜關係，彼此之間擁有一定的信任基礎。

後來武女告知，因為懷了二胎，丈夫卻不給錢做產檢，希望田女能借點錢應急，田女也十分講義氣，二話不說一口答應。豈料武女食髓知味，又以各種理由借款，前前後後一共得手68萬元（約新台幣301萬元）。

▲田女前前後後借了68萬元，驚覺不太對勁，要求對方還錢，最後才知道受騙。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



田女後來感覺不對勁，開始催促還錢，武女卻傳來銀行存款的餘額，告知「錢都放在定存裡面」，總共金額為420萬餘元（約新台幣1,860萬元）。不過，田女仍舊堅持到銀行對帳，也當場識破了武女的把戲，銀行帳戶裡面明明只有1元（約新台幣4.43元），其他的錢全都是用P圖軟體修的。

武女當場辯稱「存款遭盜用」，不過田女直接報警處理，後來經過調查，也證實了武女的銀行帳戶裡根本沒有這筆錢，而且借來的錢也全部揮霍完畢，武女甚至還向想找工作的丈夫誇下海口，聲稱「不用出去，我養你」，最後慘遭刑事拘留，未來將面臨牢獄之災。

武女利用閨蜜的信任，騙取對方大筆金額，行為相當不可取，也有不少網友出言抨擊，「又一次驗證了防火防盜防閨蜜」、「這是閨蜜嗎？還敢信任嗎」、「絕了，天下竟有如此厚顏無恥之人」、「不會是戀愛腦，幫老公扛傷害吧？」