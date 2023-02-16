　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

假面閨蜜狂騙她308萬！霸氣喊話丈夫：別去工作，我來養你

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲武女利用閨蜜情，騙了田女68萬元。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

山西太原一名武姓女子與丈夫在外租房，因為時常相處，與房東田姓女子發展成閨蜜的關係。不料小武卻利用2人之間的信任，騙取了小田68萬元（人民幣，下同，約新台幣301萬元），更是向丈夫保證「不用工作，我養你」，最後假面被戳破，恐怕面臨牢獄之災，令人看了直搖頭。

綜合陸媒報導，武女與丈夫在山西太原一處租房，因為相處了許多時日，與房東田女發展成閨蜜關係，彼此之間擁有一定的信任基礎。

後來武女告知，因為懷了二胎，丈夫卻不給錢做產檢，希望田女能借點錢應急，田女也十分講義氣，二話不說一口答應。豈料武女食髓知味，又以各種理由借款，前前後後一共得手68萬元（約新台幣301萬元）。

▲▼女子臥床。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲田女前前後後借了68萬元，驚覺不太對勁，要求對方還錢，最後才知道受騙。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

田女後來感覺不對勁，開始催促還錢，武女卻傳來銀行存款的餘額，告知「錢都放在定存裡面」，總共金額為420萬餘元（約新台幣1,860萬元）。不過，田女仍舊堅持到銀行對帳，也當場識破了武女的把戲，銀行帳戶裡面明明只有1元（約新台幣4.43元），其他的錢全都是用P圖軟體修的。

武女當場辯稱「存款遭盜用」，不過田女直接報警處理，後來經過調查，也證實了武女的銀行帳戶裡根本沒有這筆錢，而且借來的錢也全部揮霍完畢，武女甚至還向想找工作的丈夫誇下海口，聲稱「不用出去，我養你」，最後慘遭刑事拘留，未來將面臨牢獄之災。

武女利用閨蜜的信任，騙取對方大筆金額，行為相當不可取，也有不少網友出言抨擊，「又一次驗證了防火防盜防閨蜜」、「這是閨蜜嗎？還敢信任嗎」、「絕了，天下竟有如此厚顏無恥之人」、「不會是戀愛腦，幫老公扛傷害吧？」

 
ET快訊
醫曝「心血管疾病」4大高危險群：一發作就要你命
小S女兒在家突「脫光衣服暴哭」！　法師到場收驚
歌壇大姐大陳盈潔　遭改判刑3年2月
白沙屯媽甩尾衝進全聯　店長感動喊：昨天才夢到媽祖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

違背師傅遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子「7字真心話」：都是戲

假面閨蜜狂騙她308萬！霸氣喊話丈夫：別去工作，我來養你

這小學啟動「作業熔斷機制」　超過9點秒停筆免補交…家長反應曝

半年狂減23公斤！妙齡女「拒吃碳水化合物」竟釀禿頭、停經

河南商場「共享男友」排排站任挑選　4.5元陪逛街拍照1小時

陸：美國放飛大量高空氣球　非法飛越新疆、西藏

陸男請人送花「連續被5位女生拒收」　遷怒送貨員只付45元還給差評

美為「間諜氣球」制裁陸企！陸：將採取反制措施

陸公布新冠死亡數據　過去兩個月8.3萬人在院死亡

陸春節後未爆發新疫情高峰　專家：80%人之前都感染過了

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

白沙屯媽祖突彎進夜市　狂撞貨車又飛越機車！

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

繳完停車費誤闖入口車道　天降柵欄！超深斷眉縫8針

違背師傅遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子「7字真心話」：都是戲

假面閨蜜狂騙她308萬！霸氣喊話丈夫：別去工作，我來養你

這小學啟動「作業熔斷機制」　超過9點秒停筆免補交…家長反應曝

半年狂減23公斤！妙齡女「拒吃碳水化合物」竟釀禿頭、停經

河南商場「共享男友」排排站任挑選　4.5元陪逛街拍照1小時

陸：美國放飛大量高空氣球　非法飛越新疆、西藏

陸男請人送花「連續被5位女生拒收」　遷怒送貨員只付45元還給差評

美為「間諜氣球」制裁陸企！陸：將採取反制措施

陸公布新冠死亡數據　過去兩個月8.3萬人在院死亡

陸春節後未爆發新疫情高峰　專家：80%人之前都感染過了

前役才拿大三元　HBL最強女高中生張聿嵐18歲生日意外傷退

烏軍證實　「6顆俄羅斯氣球」進入基輔上空！防空警報大響

利比亞外海再傳船難　73名失蹤移民恐已喪生

營養師揭「白飯熱量比糙米高」真相！　加碼3秘訣吃得更健康

「1100元買4人房」到場傻眼！高雄民宿住宿券藏陷阱　超黑手法曝

違背師傅遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子「7字真心話」：都是戲

經典賽官辦熱身賽斗六開打　一日三戰採限時制

假面閨蜜狂騙她308萬！霸氣喊話丈夫：別去工作，我來養你

福岡驚見「河豚屍」躺滿沙灘！1個月前才死百隻　居民嚇：災難前兆

「舍利子」旨在莫著形象　奉行人間佛教是最佳緬懷方式

萌水獺跟著手上下扭扭　日本妹驚喜喊：卡哇伊

大陸熱門新聞

她狂騙閨蜜308萬！還要丈夫別工作：我養你

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

女孩攔截告白失敗帥哥花束「她不收給我吧」 兩年後修成正果結婚了

OL情人節狂收禮物！同事見座位被隔開傻眼

這「4個姓氏」可能是秦始皇後裔

這小學啟動「作業熔斷機制」　超過9點秒停筆

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

半年狂減23公斤！妙齡女「拒吃碳水」釀禿頭停經

美為「間諜氣球」制裁陸企！陸：將採取反制

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

陸：美氣球非法飛越新疆、西藏　

毒蛇泡酒一年「復活咬人」　專家解答真相

河南商場「共享男友」排排站任挑選 4.5元陪逛街拍照1小時

古代殉葬妃子為何「腿開開」？恐怖原因曝

更多熱門

相關新聞

2人長超像　女故意餵閨蜜「毒蛋糕」竊取身分

2人長超像　女故意餵閨蜜「毒蛋糕」竊取身分

俄羅斯47歲女子納斯洛瓦(Viktoria Nasyrova)與35歲閨蜜斯維克(Olga Svyk)長相十分相似，她被控故意在對方的蛋糕中下毒，企圖把人殺死後盜取對方身分，幸好斯維克中毒後隔天被人發現送醫，最後成功保住一命，讓她面臨長達25年監禁。

女兒目擊「閨蜜被阿伯性侵」　媽媽1舉動惹眾怒

女兒目擊「閨蜜被阿伯性侵」　媽媽1舉動惹眾怒

25年閨蜜竟是「數10家公司副董」...妹子嚇傻

25年閨蜜竟是「數10家公司副董」...妹子嚇傻

25年好閨蜜是公司副董！　女子：平時問她工作都說是賣雞蛋的

25年好閨蜜是公司副董！　女子：平時問她工作都說是賣雞蛋的

女網紅陳屍車上「身中11刀」　警逮捕閨蜜到案

女網紅陳屍車上「身中11刀」　警逮捕閨蜜到案

關鍵字：

閨蜜騙錢產檢

讀者迴響

熱門新聞

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

爽嗑唐吉軻德丼飯　生魚片有蟲蠕動

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

即／高雄男駕駛突癲癇　衝撞2汽車12機車

宋少卿突「悼念黃安」！本尊緊急發文

遊戲橘子告丁特遭駁回！法院曝3敗訴理由

被批「債務歸零就不見」！澎恰恰現身：誤會

搜救犬抵台咬鴨鴨、機場蹲地解放

LINE通話功能常不順？官方兩招整合解決麻煩

最快4月普發6千元！ATM輸入2組號碼領現金　中華郵政完成程式修改

喊劉文正沒死的人是他！身分曝光　夏玉順氣罵：就是個小混混

讓精子「暫停游泳」！男性口服避孕藥就快來了

2022旅館房價創高！這縣市住一晚噴1.5萬

林佳娜飛大馬「跟護照差太大」卡關　曝素顏照：確實不一樣

更多

最夯影音

更多
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗
蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面