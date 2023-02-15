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社會 社會焦點 保障人權

挑嘴不抽看守所菸！毒癮管理師偷帶禁菸給受刑人　丟飯碗還被判刑

▲▼苗栗檢方偵辦詐騙集團案件，發現一名苗栗看守所人員涉嫌居中通風報信、傳送物資，檢方將他拘提到案並聲押獲准。（圖／擷取Ｇｏｏｇｌｅ地圖）

▲苗栗看守所中一名個案管理師，竟偷偷夾帶違法菸品給收容人，不但丟了飯碗還遭到判刑。（圖／擷取Google地圖）

記者蔡怡萍／苗栗報導

一名在苗栗看守所擔任毒品個案管理師的吳姓男子，本應該要協助毒品、酒癮收容人的追蹤評估與戒除工作，卻私下購買香菸後，夾帶給一名劉姓受刑人，行為遭發現後，法官審酌吳男並沒有從中獲取財物、又是初犯，依法給予減刑，依貪污治罪條例處吳有期徒刑1年4月，褫奪公權1年。

根據判決，吳姓個案管理師與法務部簽訂業務與工作，在苗栗看守所進行毒品防制，毒癮、酒癮收容人的出入監評估、個案管理、出所轉銜及追蹤協助等相關業務，為依法令服務於國家機關的公務員。

但吳男卻在明知有明確規定，「收容人購買及吸食之香菸，以機關之合作社依市價販售或由機關代購之菸品為限，不得由外界送入或自行攜入」，卻受所內一名劉姓收容人外界的林姓友人請託，由林匯款2次共5000元給吳，請吳用這些錢在外面買劉喜歡的菸品，並由吳私自攜入看守所，以直接或轉交的方式偷偷拿給劉男吸食。

後來事情因故曝光，檢察官調查後依違反貪污治罪條例將吳男起訴；吳男雖承認有接受外人委託並代購違法菸品，但他表示並沒有從中獲取任何利益，且事發後遭受羈押4個月，已身受教訓及警惕，向法官請求輕判。

苗栗地院認為，吳男擔任毒、酒癮的個案管理師，在看守所內辦理國家機國交付的相關職務，卻利用勤務之便知法犯法，領著國家薪水卻不盡忠職守，不僅損及公務機關聲譽，亦影響監所管理及秩序；審酌吳男無任何前科，又無實際犯罪所得可繳回，交付的物品價格不高，所生危害遠不及毒品等，事發後已離職、現在還在待業中，還有2個女兒須扶養等，依對非主管事務圖利罪，處有期徒刑1年4月，褫奪公權1年，全案可上訴。

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