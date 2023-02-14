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社會 社會焦點 保障人權

17歲少年參加「調酒挑戰」！深夜倒臥店外草叢　送醫搶救不治

▲▼苗栗縣政府關心青少年身心健康 全面稽查營業處所禁止販賣、提供未成年人酒類。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲警方與縣府團隊聯合針對酒館、PUB進行稽查。（圖／非當事店家／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一家餐酒館日前舉辦喝調酒挑戰活動，不料一名17歲少年酒後走出餐廳，隨即倒臥在戶外草叢，民眾發現後立即將他送醫，但少年卻不治死亡。檢警相驗後，因少年無明顯外傷，最後以意外死亡結案。雖然店家無相關刑責，但提供酒精飲料給未滿18歲的少年，已涉及違反兒少權益保障法，縣府社會處在調查後將依法開罰。

警方調查，該家餐酒館日前舉辦喝調酒挑戰行銷活動，該名少年4日晚間入店消費，並喝下業者提供的調酒，隨後於深夜11時許離開餐廳，不久後即被民眾發現倒臥在附近草叢中，已經意識不清、脈搏微弱，當下救護車到場後，立即將少年送往醫院搶救，惟最終仍宣告不治死亡。

檢方相驗，少年過去無相關病史，現場沒有打鬥痕跡，且遺體也未發現明顯外傷，最後以意外死亡結案。雖然店家沒有相關刑責，但提供酒精飲料給未滿18歲的少年，已經違反兒少權益保障法。

苗栗縣長鍾東錦昨(13日)責由工商處邀集警察局、消防局、勞青、社會、衛生及教育等相關局處，擇定竹南、頭份地區酒館、Pub等場所進行八大聯合稽查，針對違法違規事項予以取締告發，並宣導、告誡勿提供或販賣酒品予未成年人，以免觸法並造成青少年身心受損。

警察局與縣府稽查團隊特別於現場提醒商家，應於場所明顯處張貼「未成年人禁止購買、飲用酒類」等相關告示，於販售或供應酒類而對顧客年齡有疑慮時，應請顧客出示身分證明；無身分證明或不出示證明者，應拒絕提供酒類。如商家販賣、交付或供應酒類予未成年人，警察局將配合依法取締，由主管機關社會處依兒童及少年福利與權益保障法等相關規定，科以新臺幣1萬元以上10萬元以下罰鍰。

▲▼苗栗縣政府關心青少年身心健康 全面稽查營業處所禁止販賣、提供未成年人酒類。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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