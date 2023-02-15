最小染疫死亡！1個月大嬰「家中無反應」急救無效　法醫相驗結果曝





▲2/15新增病例。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

最小死亡個案！中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增65例新冠死亡個案，當中有一名僅1個月大男嬰，去年10/30在家中被發現無反應，送醫時已無生命徵象，檢驗新冠PCR陽性確診，經急救無效不幸過世，經法醫相驗死因為肺泡膨脹不全及新冠肺炎。

指揮中心今（15）日公布國內新增19,505例本土個案及356例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。另新增217例中重症通報，其中147例中症，70例重症。

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今日新增1例特殊死亡個案，指揮中心發言人羅一鈞說明，個案是1個月大男嬰，未達新冠疫苗接種年齡，無慢性病史，去年10/30在家中被發現無反應，送醫時已無生命徵象，檢驗新冠PCR陽性確診，經急救無效不幸過世，經法醫相驗死因為肺泡膨脹不全及新冠肺炎。

羅一鈞解釋，肺泡膨脹不全主要是嬰兒先天性健康狀況的問題，而該案自去年底死亡至今日公布，是因為經過法醫相驗鑑定時間比較久；這也是新冠疫情三年來年紀最小的死亡個案。

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為35例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月30日至今(2023)年2月11日，死亡日期介於去年10月30日至今年2月12日。





▲2/15死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）