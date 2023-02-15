▲陰部摸到腫塊、性交疼痛！她忍2周就醫才知「尿道憩室」作怪。（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

36歲已婚女性，2周前發現陰部有腫塊，且有性交疼痛，就醫診斷為尿道炎，治療一周未見改善，轉至泌尿科檢查，觸診發現在尿道口下方陰道前壁有圓形隆起腫塊，大小約2.5~3公分，無壓痛及滲出物，安排膀胱鏡檢查，才在距離尿道口0.5~1公分處，發現有黏膜發炎紅腫、類息肉的情況，診斷為尿道憩室。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，尿道憩室是指由尿道往外膨出的囊狀突起物，為尿道壁病變引起與尿道相通的囊狀結構。任何年齡都可能發生，但以30-50歲女性較多，沒有確切的發病原因，有的為先天發育不良；後天可能因尿道發炎、感染、外傷等引起尿道腺體發炎化膿而形成。

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臨床症狀方面，因為尿道憩室緊黏尿道，同時憩室內可能會積存尿液或髒污，因此常有反覆的尿道炎、膀胱炎、頻尿、排尿疼痛、餘尿感、尿後滴尿、性交疼痛等症狀。在尿道前端可摸到突起物，部分會有壓痛或分泌物滲出，可透過超音波、X光及內視鏡檢查診斷，經由內視鏡可見局部發炎，憩室開口周圍黏膜紅腫，手壓流出膿狀液體。

▲書田診所泌尿科主任醫師周固。（圖／書田診所提供）

周固提到，尿道憩室治療以手術為主，將憩室切除並修復尿道，術後須放置尿管一段時間，配合使用抗生素，同時將切下的憩室進行化驗，確認有無癌症或其他併發症。治療後應注意多喝水，保持尿道周圍清潔，避免尿道發炎，都是預防尿道憩室再發的方法，尿道憩室長期未治療或是反覆發生，甚至有可能在憩室內產生結石，或是形成尿道陰道瘻管，不可輕忽。

最後，周固提醒，女性若發現尿道周圍有突起物、經常反覆發生尿道炎、性交疼痛、尿後會滴尿、突起物擠壓流出分泌物時，應儘早尋找泌尿專科醫師治療，以免延誤治療引起其他併發症。而該名女性安排手術切除並修復尿道，術後病理化驗確認為尿道憩室無惡性細胞。