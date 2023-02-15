　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陰部摸到腫塊、性交疼痛！她忍2周就醫才知「尿道憩室」作怪

▲下體不適示意圖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲陰部摸到腫塊、性交疼痛！她忍2周就醫才知「尿道憩室」作怪。（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

36歲已婚女性，2周前發現陰部有腫塊，且有性交疼痛，就醫診斷為尿道炎，治療一周未見改善，轉至泌尿科檢查，觸診發現在尿道口下方陰道前壁有圓形隆起腫塊，大小約2.5~3公分，無壓痛及滲出物，安排膀胱鏡檢查，才在距離尿道口0.5~1公分處，發現有黏膜發炎紅腫、類息肉的情況，診斷為尿道憩室。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，尿道憩室是指由尿道往外膨出的囊狀突起物，為尿道壁病變引起與尿道相通的囊狀結構。任何年齡都可能發生，但以30-50歲女性較多，沒有確切的發病原因，有的為先天發育不良；後天可能因尿道發炎、感染、外傷等引起尿道腺體發炎化膿而形成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臨床症狀方面，因為尿道憩室緊黏尿道，同時憩室內可能會積存尿液或髒污，因此常有反覆的尿道炎、膀胱炎、頻尿、排尿疼痛、餘尿感、尿後滴尿、性交疼痛等症狀。在尿道前端可摸到突起物，部分會有壓痛或分泌物滲出，可透過超音波、X光及內視鏡檢查診斷，經由內視鏡可見局部發炎，憩室開口周圍黏膜紅腫，手壓流出膿狀液體。

▲▼尿道炎難康復 憩室在作怪。（圖／書田診所提供）

▲書田診所泌尿科主任醫師周固。（圖／書田診所提供）

周固提到，尿道憩室治療以手術為主，將憩室切除並修復尿道，術後須放置尿管一段時間，配合使用抗生素，同時將切下的憩室進行化驗，確認有無癌症或其他併發症。治療後應注意多喝水，保持尿道周圍清潔，避免尿道發炎，都是預防尿道憩室再發的方法，尿道憩室長期未治療或是反覆發生，甚至有可能在憩室內產生結石，或是形成尿道陰道瘻管，不可輕忽。

最後，周固提醒，女性若發現尿道周圍有突起物、經常反覆發生尿道炎、性交疼痛、尿後會滴尿、突起物擠壓流出分泌物時，應儘早尋找泌尿專科醫師治療，以免延誤治療引起其他併發症。而該名女性安排手術切除並修復尿道，術後病理化驗確認為尿道憩室無惡性細胞。

ET快訊
LIVE／台灣搜救隊回來了！　130人、5犬抵國門
劉文正心肌梗塞病逝！　醫示警「4前兆」
快訊／劉文正死因曝光！　消失演藝圈39年原因再被挖
快訊／劉文正過世！　經紀人悲痛證實
快訊／總教練太混！14國手控訴　體育署回應了
林口情人節撿到「百鈔金莎花束」　傷心人本尊現身領回
長榮航空班機「玻璃驚見裂痕」　飛抵目的地「回程航班取消」
快訊／今增65死！　1個月大男嬰家中染疫亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「住這尚好！」　雙北地政合作盼「新，北都好」

印度咖哩粉驗出致癌物　消基會籲加強香辛料把關「建立檢驗資料庫」

LIVE／台灣搜救隊回來了！130人、5犬抵國門　林右昌獻花致意

40K男活不下去！沒娛樂購物「月噴3萬開銷」　全場見1細節：活該

年輕人都在穿「國民神鞋爆紅」　百貨櫃位炸人潮！鄉民推：IU加持

情人節收到花！她驚見「別人名字」氣哭　男友急辯：跟朋友一起訂

最小染疫死亡！1個月大嬰「家中無反應」急救無效　法醫相驗結果曝

情人節遺失「百鈔金莎花束」！傷心人本尊現身　落寞奔派出所認領

花東鐵路全線雙軌化...3月中動工　預計2027年通車

長榮班機「駕駛艙玻璃有裂痕」繼續飛　民航局證實獲通報：調查中

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

瑤瑤現歌喉...開唱莫文蔚金曲！　小S笑罵：什麼歪七扭八的東西XD

「住這尚好！」　雙北地政合作盼「新，北都好」

印度咖哩粉驗出致癌物　消基會籲加強香辛料把關「建立檢驗資料庫」

LIVE／台灣搜救隊回來了！130人、5犬抵國門　林右昌獻花致意

40K男活不下去！沒娛樂購物「月噴3萬開銷」　全場見1細節：活該

年輕人都在穿「國民神鞋爆紅」　百貨櫃位炸人潮！鄉民推：IU加持

情人節收到花！她驚見「別人名字」氣哭　男友急辯：跟朋友一起訂

最小染疫死亡！1個月大嬰「家中無反應」急救無效　法醫相驗結果曝

情人節遺失「百鈔金莎花束」！傷心人本尊現身　落寞奔派出所認領

花東鐵路全線雙軌化...3月中動工　預計2027年通車

長榮班機「駕駛艙玻璃有裂痕」繼續飛　民航局證實獲通報：調查中

「住這尚好！」　雙北地政合作盼「新，北都好」

印度咖哩粉驗出致癌物　消基會籲加強香辛料把關「建立檢驗資料庫」

「福特全新跨界」3月見！將成Focus接班人 台灣今年先上Mach-E

快訊／林書豪狂潮持續　野獸、豪神夢幻對決票房賣出9成

下次追櫻來這！新北「太極嶺步道」避人潮、4月還有美麗桐花可賞

LIVE／台灣搜救隊回來了！130人、5犬抵國門　林右昌獻花致意

劉文正過世！心肌梗塞「6大危險因子」曝　醫警告：不愛喝水也中

周天成、楊肉盧皆敗　羽球亞團賽台灣首戰不敵香港

劉文正70歲猝逝「引退38年變房地產大亨」！身價破億　生前定居美國

40K男活不下去！沒娛樂購物「月噴3萬開銷」　全場見1細節：活該

陸男孩校門口表演武術　跳上機車＋超強側空翻

生活熱門新聞

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

LINE情人節隱藏貼圖來了！一鍵免費下載

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

人間僅3顆「佛牙舍利」！台灣有一顆藏在這裡

白沙屯媽祖突靠邊「緊貼大車」　放慢再加速原因曝

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

朋友團遊日「6巨嬰全程擺爛」崩潰！她1招反擊

「試車色狼集團」出沒！挑黑絲女業代下手

狗能燒出舍利子「人不一定有」！聖嚴法師解釋原因

蝦皮女「1800陪吃飯」改掉了！勇者1萬8下單

情人節後終結孤單！愛神降臨3生肖

「舍利子製作方法」有專利！神人15年早登記

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

股神巴菲特重砍台積電！減幅86%　盤後大跌逾4%

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面