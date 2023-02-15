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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

諷「房市三支箭」射到太平洋　民眾黨團：可預見2.0版再次失敗

▲台灣民眾黨立法院黨團召開新住房三箭未射先脫靶記者會 邱臣遠 張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團15日上午舉行「新住房三支箭未射先脫靶」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

內政部長林右昌日前端出住宅政策「三支箭」，除延續去年上路的擴大租金補貼專案外，增加自用住宅房貸補貼、青年購屋積金。但民眾黨立法院黨團今（15日）舉行記者會，質疑蔡政府試圖掩飾2016年「房市三箭」跳票產生的惡果，並呼籲政府提出加強落實社會住宅、儘速制定《平均地權條例》子法、專注破除租屋黑市等訴求，才能讓國人真正租得起、住得起、買得起。

民眾黨團15日上午舉行「新住房三支箭未射先脫靶」記者會，黨團總召邱臣遠表示，台灣房價屢創新高、房租飆漲、升息讓房貸族負擔大增、20萬戶社宅跳票，2016年總統蔡英文的「房市三箭」全數脫靶，行政院本週又將推「新住宅政策三箭」，號稱可減輕民眾負擔，可是這些政策都只是表面功夫，編列無持續且穩定來源的特別預算補貼房貸，無異於曇花一現的政策買票，更可能引誘民眾遭套牢，還有變相幫建商銷庫存的嫌疑。

邱臣遠指出，解決高房價需要的是對症下藥，以租屋政策而言，市場逾七成屬於隱匿事實的「租屋黑市」，主計總處統計2016年至2022年全國房屋租金僅漲7.5％，政府數據失準，與民眾實際感受產生極大落差。

邱臣遠說，房租漲幅創26年新高，蘇貞昌內閣昔日推出300億補貼租金政策，最後執行率剛剛過半，遠不及預期的50萬戶，租金補貼1.0收效甚微，但林右昌卻畫葫蘆推出2.0，可以預見政策將再次失敗。

邱臣遠也說，新房市三箭的本質，就是打著「與民共享經濟果實」的名義，為政府錯誤政策買單，不合理高房價配上錯誤又無效的政策補貼，既無法獲得支持還會拉高通貨膨脹，央行開始升息，形成惡性循環。內政部應該加強落實社會住宅政策、執行打炒房法規，並專注破除租屋黑市，力促價格合理化，才是真正的惠民措施。

民眾黨團幹事長張其祿則說，內政部擬每月提供符合條件的民眾定額房貸補貼，不僅可能先補貼到早有準備資金的資產階級，還可能會墊高房價，更變相幫建商銷庫存，形同為建商護「價」，這不是 「劫貧濟富」，什麼才是「劫貧濟富」？況且，在央行升息後進行利息補貼，代表政府進入通膨惡性循環，利益全數流向房地產公司及銀行，違背分配正義初衷。

張其祿直言，根據目前的公開消息，內政部將透過金管會提供名冊直接撥款到民眾帳戶，民眾不需要像其他補助案件檢附證明、自行填表申請過審，就便民與行政簡化角度來看，似乎是雙贏，不過政策缺乏法源依據，也沒有完整配套，若發生問題民眾難以提出救濟，內政部政策明顯過於草率，除了真正有需求的民眾，過於寬鬆的補貼政策可能會引來許多偽需求，甚至為詐騙集團大開國庫之門，藉機分食民眾經濟果實。

張其祿表示，蔡政府喊了6年的房市三箭，如今又喊「新房市三箭」，難道之前幾箭都射到太平洋？當前既然有超徵稅收，就應該精打細算，盲目撒幣無助落實居住正義，建議政府善用資源加速興建社會住宅，或以合理價格購買既有住宅整新作為公宅，並有效解決租屋黑市，才能真正對國民住的問題治本。

民眾黨團呼籲，要讓人民租得起、住得起、買得起，靠撒幣政策治標不治本，中央應儘速制定《平均地權條例》子法、改善租屋黑市亂象、根本改革稅制，多管齊下才能推動台灣的居住正義。

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