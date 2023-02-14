路跑做公益募集善款100萬元　家扶中心感謝把愛留金門

▲▼以「路跑做公益、把愛留金門」公益活動，二天募集善款高達100萬元整，期許民眾踴躍前來參與活動外，亦希望將傳愛在金門。林名揚翻攝

記者林名揚、吳世龍／金門報導

因疫情嚴峻而停辦3年的金門馬拉松，終於在本月（2月）11、12日舉行，湧入萬人參與。而此賽事不同以往，是由金門名城有線電視許雪芳董事長，及中山大學管理學院EMBA學姐身分，發起「路跑做公益、把愛留金門」公益活動，並在二天募集善款高達100萬元整，期許民眾踴躍前來參與活動外，亦希望將傳愛在金門。

而10日在許雪芳董事長辦理的晚宴中，在她的號召下學員們決定一起傳愛在金門，以「一公里100元為目標」共募集善款高達100萬元整，並且募集者多為台灣知名企業負責人或高階經理人。

其中獲得50萬元善款捐贈的金門家扶中心李桂平主任表示，善款會用來幫忙家扶中心的弱勢兒童和家庭，在生活及學習上給予支持。因疫情的影響下，社福單位募款不易，此筆捐款剛好猶如及時雨，填補了在接下來的這段時間，各個弱勢群族急待社會的關心和幫助，讓他們能恢復正常生活與學習的重要資源。

李桂平主任感謝許雪芳董事長，以及參與此次金門路跑暨公益之旅的國立中山大學管理學院EMBA的大德，替目前接受家扶中心扶助的220個家庭暨325個學童，表達最誠摯的謝意。

另一個獲贈善款的則是社團法人金門縣生命線協會，理事長謝觀昭表示，金門生命線一直致力於關懷生命的全人服務，除了全國性的1995協談電話服務逐年服務人數不斷增加外，還有社區長者的關懷、青少年自殺防治、脆弱家庭多元服務及社區型家事商談服務等與生命議題相關的服務工作，深入社會大眾的需求層面。

謝觀昭理事長非常感謝中山大學EMBA響應雪芳理事長的號召提供本次的捐款，不僅肯定生命線的服務，也帶給生命線實質的幫助，鼓勵著生命線堅持服務的理念，本會將善用本次的捐款，將這份路跑傳愛行動祝分享出去。

