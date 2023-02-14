　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

路跑做公益募集善款100萬元　家扶中心感謝把愛留金門

▲▼停辦3年的金門馬拉松賽事，終於在11、12日盛大舉行，湧入萬人參與。林名揚翻攝

▲▼以「路跑做公益、把愛留金門」公益活動，二天募集善款高達100萬元整，期許民眾踴躍前來參與活動外，亦希望將傳愛在金門。林名揚翻攝

記者林名揚、吳世龍／金門報導

因疫情嚴峻而停辦3年的金門馬拉松，終於在本月（2月）11、12日舉行，湧入萬人參與。而此賽事不同以往，是由金門名城有線電視許雪芳董事長，及中山大學管理學院EMBA學姐身分，發起「路跑做公益、把愛留金門」公益活動，並在二天募集善款高達100萬元整，期許民眾踴躍前來參與活動外，亦希望將傳愛在金門。

而10日在許雪芳董事長辦理的晚宴中，在她的號召下學員們決定一起傳愛在金門，以「一公里100元為目標」共募集善款高達100萬元整，並且募集者多為台灣知名企業負責人或高階經理人。

▲▼停辦3年的金門馬拉松賽事，終於在11、12日盛大舉行，湧入萬人參與。林名揚翻攝

其中獲得50萬元善款捐贈的金門家扶中心李桂平主任表示，善款會用來幫忙家扶中心的弱勢兒童和家庭，在生活及學習上給予支持。因疫情的影響下，社福單位募款不易，此筆捐款剛好猶如及時雨，填補了在接下來的這段時間，各個弱勢群族急待社會的關心和幫助，讓他們能恢復正常生活與學習的重要資源。

李桂平主任感謝許雪芳董事長，以及參與此次金門路跑暨公益之旅的國立中山大學管理學院EMBA的大德，替目前接受家扶中心扶助的220個家庭暨325個學童，表達最誠摯的謝意。

另一個獲贈善款的則是社團法人金門縣生命線協會，理事長謝觀昭表示，金門生命線一直致力於關懷生命的全人服務，除了全國性的1995協談電話服務逐年服務人數不斷增加外，還有社區長者的關懷、青少年自殺防治、脆弱家庭多元服務及社區型家事商談服務等與生命議題相關的服務工作，深入社會大眾的需求層面。

謝觀昭理事長非常感謝中山大學EMBA響應雪芳理事長的號召提供本次的捐款，不僅肯定生命線的服務，也帶給生命線實質的幫助，鼓勵著生命線堅持服務的理念，本會將善用本次的捐款，將這份路跑傳愛行動祝分享出去。
 

ET快訊
搜救犬「阿蘭」最後1次在土耳其救災！領犬員：到了該享福年齡
台積電分紅開獎！平均每人186.77萬元
快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」
高雄死亡車禍奪命影片曝！女騎士捲車底慘死
快訊／12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可
19歲兒成植物人！父母推輪椅鑽轎腳　媽媽見鑾轎一動作落淚了
Selina不藏了！　情人節曬男友「貼臉合照」告白
「降肉老鷹」回家了！　見正妹飼主「秒飛到手臂」撒嬌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「筷」找到另一半！景福宮月老加持　張善政情人節贈「這一物」

解決蘆竹南崁交流道周邊水患　張善政：預計4月完工提升防汛能力

情人節牽手一輩子！　桃園市200對新人登記結婚

2023竹市首場徵才活動16日登場　40家廠商釋1700職缺

新竹縣市成立「新竹縣市整合溝通平台」 共商民生關鍵議題

路跑做公益募集善款100萬元　家扶中心感謝把愛留金門

迎戰未來教育巨變　東海大學邀請國際學者出席論壇

台東縣長青學苑15日起招生　銀領幸福青春活動E起來

台東離島環保杯借用破萬杯！　即起歲修調整暫停借用

醫療事故預防及爭議處理法研討會　防止醫療暴力共創醫病和諧

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

吉祥物蛙街上遇舞獅表演　牽暴龍下戰帖全程躲身後

男紅燈與警擦肩溜待轉區　全程往左看大迴轉秒被抓

「筷」找到另一半！景福宮月老加持　張善政情人節贈「這一物」

解決蘆竹南崁交流道周邊水患　張善政：預計4月完工提升防汛能力

情人節牽手一輩子！　桃園市200對新人登記結婚

2023竹市首場徵才活動16日登場　40家廠商釋1700職缺

新竹縣市成立「新竹縣市整合溝通平台」 共商民生關鍵議題

路跑做公益募集善款100萬元　家扶中心感謝把愛留金門

迎戰未來教育巨變　東海大學邀請國際學者出席論壇

台東縣長青學苑15日起招生　銀領幸福青春活動E起來

台東離島環保杯借用破萬杯！　即起歲修調整暫停借用

醫療事故預防及爭議處理法研討會　防止醫療暴力共創醫病和諧

情人節就要送巧克力！「％數高≠健康」營養師分析挑選原則

黑熊711安葬大雪山　部落長老吟唱祝福古調...青剛櫟伴牠長眠

強攻3安打　鄭宗哲最年幼：國家隊比的是實力不是年紀

不要只愛高股息！　投信董座：債券ETF也可月月領息

三花貓「軟爛躺」任人搓澡、吹毛、剪指甲　美容師像在洗布偶

真有神人用完橡皮擦…結果歪樓了！　全場見他「1稱呼」吵翻

「老婆先高潮」必生男？　醫揭3秘訣：一次就上手

緝毒犬14年查獲毒品1.2萬公斤！　市值高達116億

台積電分紅開獎！平均每人186.77萬元　總額1214億元

單身哥「淚推3件事」撐過情人節　網點名這雷區：1分鐘被傷100次

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

地方熱門新聞

二叭子植物園櫻花綻放　春季限定健行好去處

神助攻！張善政情人節贈脫單筷

牛排館內用濃湯紅茶免費暢飲　多包卻不行

基隆試辦助輪椅乘客搭公車獎勵金

桃園幸福路水岸二街口YouBike場站　啟用營運

拾荒養3肌萎孩40年　78歲伯倒路旁

惟覺老和尚火化　骨灰出現舍利花

七堵瓦斯外洩　基隆市府開罰35萬

星雲大師發引白河大仙寺「荼毘」　警全程交管

九族雪櫻情人節登場　可享門票優惠

林明溱暖壽誓讓蔡培慧三連敗

消防搶救演練好逼真

苗栗地標「新東大橋」情人節前夕試燈

桃園電動機車補助　推出青年婦幼友善方案

更多熱門

相關新聞

金門翁騎機車迴轉　與自小客碰撞不治

金門翁騎機車迴轉　與自小客碰撞不治

金門縣金寧鄉瓊安路近后沙路段今(14日)上午8時50分傳出死亡車禍，一名蔡姓老翁騎乘機車行經該路段，準備迴轉往嚨口方向行駛，不料卻與楊女駕駛的自小客發生碰撞，楊女在撞擊後失控再撞上路旁樹木，造成自小客車頭、以及機車車身嚴重毀損；其中蔡翁傷勢嚴重，就醫搶救後宣告不治死亡。警方事後調查，楊女並未酒駕，詳細事故原因還有待釐清。

小嫻跑半馬出意外！　「痛到無法走路」

小嫻跑半馬出意外！　「痛到無法走路」

即／金門濃霧困2218人！加班機疏運還有400人回不去

即／金門濃霧困2218人！加班機疏運還有400人回不去

1700旅客滯金門　4加班機有望疏運736人

1700旅客滯金門　4加班機有望疏運736人

1500名旅客塞爆金門機場　現場有如難民營畫面曝

1500名旅客塞爆金門機場　現場有如難民營畫面曝

關鍵字：

路跑公益金門EMBA

讀者迴響

熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

星雲燒出「珍珠舍利子」！醫揭2種可能

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

快訊／27歲男星陳屍遊民收容所！「吞過量藥物暴斃」

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

即／星雲舍利子被指從淘寶盜照　佛光山3項回應曝

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

麥當勞「15層無敵大麥克」期間限定回歸

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

即／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

更多

最夯影音

更多
最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面