中國研究揭地球內核「逆轉」　估一天愈來愈長

▲地球內核旋轉速度與地表不同。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國自然期刊近期刊登關於「地球內核」的最新研究，指出地球內核在14年前接近停止運轉後，接著開始與地球「反向旋轉」，進而影響地球自轉的方向與週期，未來一天可能會愈來愈長。

《自然地球科學》（Nature Geoscience）期刊，刊登由北京大學地球與空間科學學院教授宋曉東，以及特聘副研究員楊翼博士研究所著的文章。當中提到地球內核旋轉速度在2009年慢到接近停止旋轉，接著開始緩慢「逆轉」，這在1970年代曾經發生過，因此推斷內核旋轉週期可能約為60至70年左右。

研究將地球視作一個系統，地球內核差速旋轉變化，可能會在約幾十年為一個週期的尺度內，對地球的磁場、自轉、氣候方面等產生影響，也會影響地球一天時間的長短，但地球內部結構之間與人類的相互關係，目前還不清楚。

宋曉東表示，地球內核從1970年代開始略快於地表旋轉，因此一天時間愈來愈短，不過到了2009年開始至2011年，幾乎與地球自轉同步，速度持續放緩到幾乎停止，接著便開始逐漸向反方向旋轉，代表一天的時間將愈來愈長。

宋曉東團隊利用「重複地震」方法進行測量，透過同一站台在同一地點長時間測得的紀錄，去推斷地球內部情況。地球結構由外而內分別是地殼、地函與地核，地核又分為液態外核與固態內核，研究團隊認為地球擺盪的一個周期約為70年，大概每35年變換一次方向，可以解釋過去60至70年間，地球日長與地球磁場的變化。

此一研究並非結論，宋曉東和楊翼也坦承，研究需要更多相關驗證。地球內核的擺盪周期仍存在爭議，對此，澳洲自然大學地球物理學家卡里奇（Hrvoje Tkalcic）接受CNN訪問時表示，內核10年前略快於地球旋轉速度，現在比較接近與其他結構「同步」，而非「停止」，因為地核停止可能會有難以估量的重大災難發生，但目前並未發生。