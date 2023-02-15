台灣搜救隊要回來了！130人5犬抵伊斯坦堡機場　土國民眾熱烈鼓掌

記者陳雕文、 閔文昱／綜合報導

土耳其和敘利亞邊界6日發生芮氏規模7.8強震，台灣在第一時間派出2梯次搜救隊，共130人及5隻搜救犬到場援救，由於階段性搜救任務結束，台灣搜救隊在12日下午分批撤離，並在經過一天休息後，於台灣時間14日晚間10點多全數抵達伊斯坦堡的國際機場，預計搭乘台灣時間2月15日凌晨3點30分長榮BR80班機返回台灣。

台灣隊已於12日晚間10點30分抵達土耳其阿德亞曼（Adiyaman）機場，後續共分二班次飛機前往土耳其伊斯坦堡機場。根據稍早畫面，台灣搜救隊130人5犬已全數抵達伊斯坦堡的國際機場，而現場也聚集大批土耳其民眾，報以熱烈掌聲感謝台灣搜救隊的付出，甚至有許多土國網友紛紛寫下「Teşekkürler Tayvan」（感謝台灣），表達對來自台灣救難英雄的感激之意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣搜救隊14日晚間伊斯坦堡的國際機場。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

事實上，台灣隊在任務結束後，也捐出部分器材給災區使用，包括：移動式三角照明燈4組、手提照明燈8個、鋼筋剪斷器2組、碎石機6組、發光繩4組、發電機（大中小）共8組、飲用水100箱、20公升汽油桶10桶、露營燈10個以及延長線盤8組。

外交部13日安排長榮航空專機啟航前往土耳其伊斯坦堡，接回台灣國際搜救隊全體130名隊員、5隻搜救犬及救援裝備，去程也載運約20噸物資，將交由土國政府指定的境外震災物資接收方。台灣搜救隊預計將於台灣時間15日下午返抵國門。