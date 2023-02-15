　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

MSI 「飛躍奇異點」新品發表！　全新系列筆電帶來最佳體驗

▲全球筆電領導品牌MSI發表2023年MSIology「飛躍奇異點」全新系列筆電，MSI電競筆電全面升級、效能大躍進。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者吳杰澄)

記者郭玲綪／採訪報導

全球筆電領導品牌MSI舉行2023年MSIology「飛躍奇異點」發表會，正式推出搭載NVIDIA GeForce RTX 40系列筆記型電腦GPU、第13代Intel® Core™處理器的全新系列筆電。除了傳遞劃時代的產品技術與特色，MSI更是領先市場將最新產品直接帶到消費者面前！

在電競筆電的部分，MSI在散熱能力上做了很大的突破，全新設計的動態散熱模組中包含同時通過CPU和GPU 的散熱導管、CPU和GPU分別獨立的散熱導管，以及VRAM專屬散熱導管。隨著GeForce RTX 40系列顯示卡的效能大躍進，MSI全新電競筆電擴大採用MUX獨顯直連設計，由旗艦機款Titan GT系列到主流明星機款Pulse、Katana、Sword系列皆透過MSI Center軟體即可切換至獨立顯卡模式，讓GPU效能完整釋放。

▲▼MSI 「飛躍奇異點」新品發表！全新系列筆電帶來最佳體驗。（圖／記者吳杰澄攝）

▲2023年新款電競筆電動態散熱模組，讓筆電性能大躍進。（圖／記者吳杰澄攝，以下同）

另外在外觀設計上也有巧思，Raider GE、 Vector GP、Stealth等高階機款皆升級最高搭載16:10黃金比例設計的QHD+ 240Hz極速面板。此外，鍵盤上的熱鍵採用未來感十足的半透明複合材質設計，讓玩家能輕鬆辨識熱鍵位置、快速操控，達到更好的遊戲體驗。

旗艦電競Titan GT、Raider GE系列皆搭載世界級頂尖電競面板，Titan GT配備全球首款4K/144Hz Mini LED面板，超過1000 nits超高亮度及擁有最高能處理1000分區調光，並符合DisplayHDR 1000標準認證，能提供極致真實的色彩表現，極速更新率能幫助玩家在分秒必爭的遊戲中取得快速反應。Raider GE系列則最高搭載16:10黃金比例設計 QHD+ 240Hz面板，將近乎真實與精緻畫面提升至全新境界。

▲▼MSI 「飛躍奇異點」新品發表！全新系列筆電帶來最佳體驗。（圖／記者吳杰澄攝）

▲MSI於2023年MSIology「飛躍奇異點」發表會中正式推出全新系列筆電。

Raider GE系列的外型設計也有突破性更新，全新點陣式Matrix light bar更加精緻，為玩家營造充滿未來科幻感的炫光燈效氛圍。Vector GP系列則維持一貫低調質感設計，同時具備穩定性 與不妥協的震撼效能，是STEM領域與科學工程運算的最強悍後盾！

▲▼MSI 「飛躍奇異點」新品發表！全新系列筆電帶來最佳體驗。（圖／記者吳杰澄攝）

▲Raider GE系列為玩家營造充滿未來科幻感的炫光燈效氛圍。（微星科技提供）

針對專業創作者的 Creator Z 系列也同樣換上新一代硬體規格，具備 NVIDIA Studio 認證，延續月光灰色調的 CNC 一體成形鋁合金纖薄機身；MSI Pen 2 採用微軟針對觸控筆的 MPP 2.6 協定，為首家導入此規範技術觸控筆的品牌，不僅具備 4,096 階感壓與傾斜感應，還內建振動馬達提供回饋，筆尖除了傳統的類鋼筆觸感以外，還可更換石墨筆尖，不僅具備類似鉛筆的觸感，在紙張上亦可作為鉛筆使用，劃在觸控螢幕則不留痕跡。

▲▼MSI 「飛躍奇異點」新品發表！全新系列筆電帶來最佳體驗。（圖／記者吳杰澄攝）

▲針對專業創作者的 Creator Z 17 HX Studio，搭配全新升級採用MPP 2.6 協定的MSI Pen 2，MSI為首家導入此規範技術觸控筆的品牌。

商務筆電方面，Prestige 14 Evo 與 Prestige 16 Evo 更採用 Intel Core i7 H系列處理器，提供超越傳統 U 系列處理器的效能，同時 Prestige 16 還提供 NVIDIA Studio 認證的創作者機型 Prestige 16 Studio ；Prestige 13 Evo 商務筆電機身以鎂鋁合金機身，僅 990 克，是微星當前最輕盈的機型，採用 Core i7-1360P 處理器，還保有 75Whrs 大電力，能提供15 小時電力。

▲微星科技2023新品。（圖／微星科技提供）

▲Raider GE系列是微星當前最輕盈的機型。（微星科技提供）

MSI產品經理林旻宏表示，在電競筆電的部分，除了外觀重新設計之外，尤其在CPU和GPU的散熱能力上，做了很大的優化設計，另外MSI也研究創作族群的工作型態、B2B的商用模式等，提供支援快充、USB充電等功能，希望能滿足消費者的使用需求。

▲▼MSI 「飛躍奇異點」新品發表！全新系列筆電帶來最佳體驗。（圖／記者吳杰澄攝）

▲MSI產品經理林旻宏。

MSI為了慶祝全系列筆電上市，電競筆電部分，玩家引頸期盼的旗艦夢幻逸品Titan GT77、Raider GE78即日起開放預購；熱血電競Katana / Sword / Cyborg預計於二月中旬開放預購，2023/2/2-3/31早鳥活動期間選購搭載GeForce RTX 40系列筆記型電腦GPU 的MSI電競筆電，即可獲得Steam錢包儲值碼$50美金，2023/2/28前再加碼送最高電子現金即享券6,000元，數量有限，送完為止；商務筆電部分，全新13吋的羽量纖薄Prestige 13 Evo、翻轉觸控Summit E13 Flip Evo等兩款商務筆電即日起正式開賣。詳情請見活動網址：msi.gm/MSIology2023
 

ET快訊
LIVE／台灣搜救隊回來了！　130人、5犬抵國門
劉文正心肌梗塞病逝！　醫示警「4前兆」
快訊／劉文正死因曝光！　消失演藝圈39年原因再被挖
快訊／劉文正過世！　經紀人悲痛證實
快訊／總教練太混！14國手控訴　體育署回應了
林口情人節撿到「百鈔金莎花束」　傷心人本尊現身領回
長榮航空班機「玻璃驚見裂痕」　飛抵目的地「回程航班取消」
快訊／今增65死！　1個月大男嬰家中染疫亡

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

MSI 「飛躍奇異點」新品發表！　全新系列筆電帶來最佳體驗

LINE通話功能常不順？官方兩招整合解決麻煩

發錢了！中華電HiNet用戶達百萬「現金券、雙人旅遊」免費送

15吋MacBook Air來了　傳面板量產中4月將亮相

新材質、收窄邊框！iPhone 15系列外觀將重新設計

下一代準備漲價？iPhone 14系列成本曝光

蘋果iOS 16.3.1更新　車禍檢測不再誤判

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

瑤瑤現歌喉...開唱莫文蔚金曲！　小S笑罵：什麼歪七扭八的東西XD

MSI 「飛躍奇異點」新品發表！　全新系列筆電帶來最佳體驗

LINE通話功能常不順？官方兩招整合解決麻煩

發錢了！中華電HiNet用戶達百萬「現金券、雙人旅遊」免費送

15吋MacBook Air來了　傳面板量產中4月將亮相

新材質、收窄邊框！iPhone 15系列外觀將重新設計

下一代準備漲價？iPhone 14系列成本曝光

蘋果iOS 16.3.1更新　車禍檢測不再誤判

「福特全新跨界」3月見！將成Focus接班人 台灣今年先上Mach-E

快訊／林書豪狂潮持續　野獸、豪神夢幻對決票房賣出9成

下次追櫻來這！新北「太極嶺步道」避人潮、4月還有美麗桐花可賞

LIVE／台灣搜救隊回來了！130人、5犬抵國門　林右昌獻花致意

劉文正過世！心肌梗塞「6大危險因子」曝　醫警告：不愛喝水也中

周天成、楊肉盧皆敗　羽球亞團賽台灣首戰不敵香港

劉文正70歲猝逝「引退38年變房地產大亨」！身價破億　生前定居美國

40K男活不下去！沒娛樂購物「月噴3萬開銷」　全場見1細節：活該

NCC附款許可趙少康續任中廣董事長　若違黨政軍條款將撤銷

劉文正死因曝光！「來不及過生日」淡出39年原因起底…經紀人全說了

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

3C家電熱門新聞

兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

發錢了！中華電「現金券、雙人旅遊」免費送

15吋MacBook Air來了　傳面板量產中4月將亮相

新材質、收窄邊框！iPhone 15系列外觀將重新設計

LINE通話功能常不順？官方兩招整合解決麻煩

下一代準備漲價？iPhone 14系列成本曝光

上網買iPad竟被刻…我要改買白色

iPhone 15入門機款將進化　可能搭載4800萬像素主鏡頭

蘋果iOS 16.3.1更新　車禍檢測不再誤判

Nvidia黃仁勳：ChatGPT是「AI的iPhone時刻！」

MSI微星　2023電競、商務筆電新品齊發

iPhone 15傳改用Type-C！蘋果設加密拒跟安卓共用

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

更多熱門

相關新聞

科技廠瘋「尬車」商機　微星結盟國際車隊拚澳洲耐力賽

科技廠瘋「尬車」商機　微星結盟國際車隊拚澳洲耐力賽

台灣科技廠拓展車用市場花招百出，微星科技宣布與Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing車隊結盟，參加在澳洲舉辦的巴瑟斯特12小時耐力賽，這是繼台泥旗下能元科技生產的鋰電池於國際賽事告捷後，再次有台廠直接與國際車隊合作的消息。

微星CES 2023推B760主機板　

微星CES 2023推B760主機板　

NVIDIA發表RTX 40系電競筆電

NVIDIA發表RTX 40系電競筆電

世足賽座位小螢幕超吸睛　微星智慧球場商業服務大放異彩

世足賽座位小螢幕超吸睛　微星智慧球場商業服務大放異彩

MSI微星科技獲頒2023 TAIWAN EXCELLENCE台灣精品獎

MSI微星科技獲頒2023 TAIWAN EXCELLENCE台灣精品獎

關鍵字：

微星MSI電競筆電2023新品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

股神巴菲特重砍台積電！減幅86%　盤後大跌逾4%

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面