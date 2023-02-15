MSI 「飛躍奇異點」新品發表！　全新系列筆電帶來最佳體驗

▲全球筆電領導品牌MSI發表2023年MSIology「飛躍奇異點」全新系列筆電，MSI電競筆電全面升級、效能大躍進。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者吳杰澄)

記者郭玲綪／採訪報導

全球筆電領導品牌MSI舉行2023年MSIology「飛躍奇異點」發表會，正式推出搭載NVIDIA GeForce RTX 40系列筆記型電腦GPU、第13代Intel® Core™處理器的全新系列筆電。除了傳遞劃時代的產品技術與特色，MSI更是領先市場將最新產品直接帶到消費者面前！

在電競筆電的部分，MSI在散熱能力上做了很大的突破，全新設計的動態散熱模組中包含同時通過CPU和GPU 的散熱導管、CPU和GPU分別獨立的散熱導管，以及VRAM專屬散熱導管。隨著GeForce RTX 40系列顯示卡的效能大躍進，MSI全新電競筆電擴大採用MUX獨顯直連設計，由旗艦機款Titan GT系列到主流明星機款Pulse、Katana、Sword系列皆透過MSI Center軟體即可切換至獨立顯卡模式，讓GPU效能完整釋放。

▲2023年新款電競筆電動態散熱模組，讓筆電性能大躍進。（圖／記者吳杰澄攝，以下同）

另外在外觀設計上也有巧思，Raider GE、 Vector GP、Stealth等高階機款皆升級最高搭載16:10黃金比例設計的QHD+ 240Hz極速面板。此外，鍵盤上的熱鍵採用未來感十足的半透明複合材質設計，讓玩家能輕鬆辨識熱鍵位置、快速操控，達到更好的遊戲體驗。

旗艦電競Titan GT、Raider GE系列皆搭載世界級頂尖電競面板，Titan GT配備全球首款4K/144Hz Mini LED面板，超過1000 nits超高亮度及擁有最高能處理1000分區調光，並符合DisplayHDR 1000標準認證，能提供極致真實的色彩表現，極速更新率能幫助玩家在分秒必爭的遊戲中取得快速反應。Raider GE系列則最高搭載16:10黃金比例設計 QHD+ 240Hz面板，將近乎真實與精緻畫面提升至全新境界。

▲MSI於2023年MSIology「飛躍奇異點」發表會中正式推出全新系列筆電。

Raider GE系列的外型設計也有突破性更新，全新點陣式Matrix light bar更加精緻，為玩家營造充滿未來科幻感的炫光燈效氛圍。Vector GP系列則維持一貫低調質感設計，同時具備穩定性 與不妥協的震撼效能，是STEM領域與科學工程運算的最強悍後盾！

▲Raider GE系列為玩家營造充滿未來科幻感的炫光燈效氛圍。（微星科技提供）

針對專業創作者的 Creator Z 系列也同樣換上新一代硬體規格，具備 NVIDIA Studio 認證，延續月光灰色調的 CNC 一體成形鋁合金纖薄機身；MSI Pen 2 採用微軟針對觸控筆的 MPP 2.6 協定，為首家導入此規範技術觸控筆的品牌，不僅具備 4,096 階感壓與傾斜感應，還內建振動馬達提供回饋，筆尖除了傳統的類鋼筆觸感以外，還可更換石墨筆尖，不僅具備類似鉛筆的觸感，在紙張上亦可作為鉛筆使用，劃在觸控螢幕則不留痕跡。

▲針對專業創作者的 Creator Z 17 HX Studio，搭配全新升級採用MPP 2.6 協定的MSI Pen 2，MSI為首家導入此規範技術觸控筆的品牌。

商務筆電方面，Prestige 14 Evo 與 Prestige 16 Evo 更採用 Intel Core i7 H系列處理器，提供超越傳統 U 系列處理器的效能，同時 Prestige 16 還提供 NVIDIA Studio 認證的創作者機型 Prestige 16 Studio ；Prestige 13 Evo 商務筆電機身以鎂鋁合金機身，僅 990 克，是微星當前最輕盈的機型，採用 Core i7-1360P 處理器，還保有 75Whrs 大電力，能提供15 小時電力。

▲Raider GE系列是微星當前最輕盈的機型。（微星科技提供）

MSI產品經理林旻宏表示，在電競筆電的部分，除了外觀重新設計之外，尤其在CPU和GPU的散熱能力上，做了很大的優化設計，另外MSI也研究創作族群的工作型態、B2B的商用模式等，提供支援快充、USB充電等功能，希望能滿足消費者的使用需求。

▲MSI產品經理林旻宏。

MSI為了慶祝全系列筆電上市，電競筆電部分，玩家引頸期盼的旗艦夢幻逸品Titan GT77、Raider GE78即日起開放預購；熱血電競Katana / Sword / Cyborg預計於二月中旬開放預購，2023/2/2-3/31早鳥活動期間選購搭載GeForce RTX 40系列筆記型電腦GPU 的MSI電競筆電，即可獲得Steam錢包儲值碼$50美金，2023/2/28前再加碼送最高電子現金即享券6,000元，數量有限，送完為止；商務筆電部分，全新13吋的羽量纖薄Prestige 13 Evo、翻轉觸控Summit E13 Flip Evo等兩款商務筆電即日起正式開賣。詳情請見活動網址：msi.gm/MSIology2023。

