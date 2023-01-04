NVIDIA發表RTX 40系電競筆電　效能大翻倍但功率只需三分之一

▲ NVIDIA 公開 GeForce RTX 40 系列筆電。（圖／翻攝自 NVIDIA）

記者樓菀玲／綜合報導

NVIDIA 在稍早之前舉行的 CES 發表會當中，正式揭露了 GeForce RTX 40 系列筆記型電腦，搭載超高效的 Ada Lovelace GPU 架構，接下來將於 2 月 8 日起陸續開賣。

NVIDIA 宣稱全新 GeForce RTX 40 系列筆記型電腦的電源效率比上一代高出 3 倍，並首次將 Ada 架構、NVIDIA DLSS 3 和第五代 Max-Q 技術導入筆記型電腦。對於遊戲玩家而言，RTX 40 系列筆記型電腦在 AAA 級遊戲，如具備全新 RT Overdrive 模式的全光線追蹤技術遊戲《電馭叛客 2077》中提供高達 4 倍的效能提升；而對於創作者來說，在 Blender 等頂尖創作應用程式中也可提供極快的加速效能。

Ada 架構支援全世界最快最新的狂熱者等級筆記型電腦。遊戲玩家可以在三台 4K 顯示器上以每秒 60 幀的速度暢玩環繞遊戲，足以驅動專業級的駕駛模擬器。創作者可以使用 NVIDIA Omniverse 平台，運用全模擬的物理、光照和材料，在 4K 解析度下構建逼真的 3D 虛擬世界。

▲ Ada Lovelace 架構可在低能耗的情況下達成高效能。（圖／翻攝自 NVIDIA）

實況主可以使用 AV1 編碼以 4K 60 fps 的效能將遊戲直播至 Discord，且Ada 的全新雙編碼器可使匯出影片的時間大幅減少將近一半。RTX 40 系列旗艦筆記型電腦建議售價自 1,999 美元起，將於 2 月 8 日開始發售。

全新的 RTX 4070、4060 和 4050 筆記型電腦比上一代旗艦機型速度更快，但使用的 GPU 功率僅為上一代的三分之一。它們除了可提供 80 fps、1440p 的極致遊戲體驗外，也徹底改變了創作過程；如在 Blender 應用程式中渲染場景，過去需要耗費兩個半小時，如今僅需要 10 分鐘即可完成。RTX 4050 筆記本電腦建議售價自 999 美元起，將於 2 月 22 日開始發售。

▲ 第一波搭載 RTX 40 系列電競筆電產品將在 2 月初上市。（圖／翻攝自 NVIDIA）

隨著 2017 年以來每一代全新 GPU 架構的推出，Max-Q 技術的進步也改進了筆記型電腦的設計。如今，在發表GeForce RTX 40 系列筆記型電腦的同時，NVIDIA 也推出了其第五代 Max-Q 技術，該技術透過以下的升級，從根本上強化功率效益並加速遊戲效能。

NVIDIA® DLSS 3 針對筆記型電腦進行了最佳化，並內建包括 Whisper Mode 與 Battery Boost 等 Max-Q 技術，除改善效能與噪音控制外，亦延長電池續航力達 2 倍之多。有史以來電壓最低的 GDDR6 記憶體，與業界領先的製造商合作發貨。三速記憶體控制讓 GPU 能夠自動且智慧的切換到更新、更低功耗的記憶體狀態。Ada 架構的集成記憶體已針對 Max-Q 進行了最佳化，頻寬加倍，大小增加 16 倍，並改進了時脈閘控以降低整體功耗。

▲ 第 5 代 Max-Q 帶來更多功能進化。（圖／翻攝自 NVIDIA）

GeForce RTX 40 系列筆記型電腦將於 2 月 8 日起，透過全球頂尖製造商開始發售，包括宏碁、Alienware、華碩、戴爾、技嘉、HP、聯想、微星、Razer 和三星，更多產品將於第一季陸續推出。