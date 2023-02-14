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特斯拉2個月4度調整「美國售價」　Model 3後輪驅動版變便宜了

▲▼特斯拉,Tesla,馬斯克,Elon Musk。（圖／路透）

▲▼特斯拉,Tesla,馬斯克,Elon Musk。（圖／路透）

文／中央社

根據官方網站公告，電動車大廠特斯拉將休旅車Model Y的Performance版在美國的售價調高，另將房車Model 3後輪驅動版售價調降。這已是特斯拉今年來第4度在美國調整價格。

路透社報導，特斯拉官網顯示，Model Y Performance售價已調高1000美元至5萬8990美元；而在特斯拉所有車款中最低價的Model 3後輪驅動版，售價則再砍500美元至4萬2990美元。這兩款車都符合申請美國聯邦政府7500美元稅額抵免資格。

特斯拉1月大規模在所有主要市場調降旗下各車款售價，但此後短時間內又數度在官網發布價格調整。如此調價頻率在汽車產業並不常見，汽車的行情價格仍多以庫存車窗上貼的「標價」為基準。

不過，Model Y Performance在美國調漲後最新價格，仍比1月初便宜了約16%；Model 3後輪驅動版則便宜約9%。

特斯拉本月稍早調高了Model Y Long Range版在美國售價，因為美國政府先前將符合稅額抵免資格的電動休旅車上限售價調升。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）1月表示，第一輪降價宣布後，特斯拉的訂單大約達到1月產量的2倍，需求旺盛促使特斯拉首次對Model Y進行小幅漲價。

但馬斯克同時表示，由於他認為經濟將朝衰退方向發展，特斯拉將把注意力放在以價格拉抬需求。

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