【廣編】每朝健康双纖綠茶　口感升級驚豔登場！讓楊祐寧大讚AMAZING

▲每朝健康双纖綠茶代言人楊祐寧。



圖、文／維他露提供

深受消費者喜愛的每朝健康双纖綠茶，全新升級登場，革新的口感搭配打卡系漸層包裝，非常吸睛，廠商更邀請人氣男神楊祐寧擔任全新代言人，為品牌帶來新氣象。

從《總舖師》到《華燈初上》，楊祐寧在戲劇圈的表現是愈發亮眼，而他的日常生活同樣有滋有味，除了身兼人夫與人父，熱愛運動的他更多次三鐵完賽，也創立了YouTube頻道與粉絲分享大小事。楊祐寧多采多姿的生活，就如同每朝双纖綠茶多層次的口感，豐富又充滿變化，因此被廠商相中為商品代言。楊祐寧對於這次代言大呼超開心，因為他跟其實私下就愛喝每朝健康双纖綠茶，想不到喝著喝著就變成代言人了！

全新每朝健康双纖綠茶，以獨特萃茶工藝結合獨家双纖配方，讓楊祐寧在拍片現場不停大喊AMAZING！不僅入口就能感受濃郁茶香，更特別添加日本抹茶粉，口感更多層次，茶韻更回甘。除了口感升級以外，包裝也同步大革新！多層次的全新色彩，非常繽紛亮眼，完美詮釋多層次的回甘滋味。除了好喝又好看， 每朝健康双纖綠茶更榮獲健康食品雙認證搭，配獨家IF雙效配方，功效感也超厲害。

每朝健康双纖綠茶（升級版）650ml，2/8起於指定各大通路陸續驚豔登場！