跳鋼管摔斷腿！　23歲辣妹手術醒來「私處腫脹壞死」崩潰了

▲23歲的安娜在跳鋼管舞時受傷，未料術後私處壞死。（圖／翻攝Instagram@carolonesio）



記者吳美依／綜合報導

巴西美景市（Belo Horizonte）發生離譜醫療疏失，23歲鋼管舞老師安娜（Ana Carolina Onesio）在教學時不慎摔落，導致大腿骨折。她緊急送醫後，卻多次被耽誤拖延開刀時間，術後醒來立刻察覺下體不對勁，私密處竟然逐漸泛紫、腫脹最終壞死。

綜合外媒報導，去年12月3日，安娜在學生面前發生意外，送醫後又轉至生命中心醫院（Hospital Life Center），未料卻是噩夢的開始。

▲安娜等待腫瘤化驗報告長達23天。（圖／翻攝Instagram@carolonesio）



安娜首先被發現大腿骨腫瘤，必須化驗確認才能開刀，等待長達23天後，報告結果終於出爐，並且顯示為良性。她被告知手術時間預計1.5小時，最後卻折騰長達3小時，還三度在過程中甦醒，最後一次睜開眼，立刻感覺到私密處的痛楚。

安娜表示，院方起初以為是術後腫脹，後來僅承認出了問題，卻沒有詳細說明，「我第一次和院長談話時，他說發生了『醫療併發症』。我說這不是併發症，這是一個錯誤。」她認為，可能是保護私處的醫療器具在手術期間放置過久導致。

▲安娜分享自身遭遇籌措醫藥費。（圖／翻攝Instagram@carolonesio）



最終，安娜的住院天數比預期多了36天，被迫在醫院度過聖誕節和跨年，而且患處非常疼痛，甚至每2小時就要注射嗎啡，還被精神科醫師診斷出創傷後壓力症候群（PTSD），並建議康復後4個月內接受手術修復陰部。

安娜指控，醫院並未遵守承諾負擔心理諮商費用，她只好在社群媒體說出自己的遭遇，藉此籌措龐大醫藥費，也因此決定提告。不過，院方強調一直與患者保持聯繫，提供必要支援，「由於嚴重病理因素，患者需要接受複雜手術，康復過程也必須在單位內實施特殊物理治療，而這些支持設施無法轉移至她的住所。一個多學科團隊正在監測患者的康復狀況。」