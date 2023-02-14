「我是誰我在哪...」台中男喝掛捷運站睡死　警推上輪椅送醫

▲台中一名50多歲蔣男11日酒醉倒臥市政府捷運站，連家中電話都無法表達。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名年約50歲蔣姓男子11日晚間酒後疑似想搭乘捷運，不料「太醉了」直接倒在市政府站捷運閘門前呼呼大睡，捷運警察到場後見蔣男物品散落一地，他更全然不知自己在哪裡，詢問家裡住址、家人電話，蔣男均無法答覆，員警扶起醉男後蔣男又突然癱軟在地，趕緊將他扶上輪椅，並叫救護車將他送往林新醫院，無大礙。

台中市捷運警察第一分隊11日21時在市政府捷運站執行守望巡邏任務時，突然有民眾向員警招手，原來是一名男子看上去醉醺醺的，倒臥在捷運閘門口，員警一上前就聞到男子身上濃濃酒味，且錢包、手機物品都散落在一旁，經檢視身分證，確定為一名50多歲蔣男，但無法聯繫上蔣男家屬，詢問蔣男家中電話也未果。

▲蔣男被扶起後又癱軟倒地，被員警扶上輪椅就醫。（圖／記者許權毅翻攝）



▲蔣男就倒臥在出入閘門口前，阻礙通行旅客。（圖／記者許權毅攝）



員警要扶起他到一旁休息時，醉醺醺的男子全身突然癱軟倒地，員警評估蔣男語無倫次，且無法自行返家，有安全疑慮，請站務人員通知救護單位，並將蔣男扶上輪椅後送往林新醫院，所幸經醫師檢查並無大礙，酒醒後自行離去。

捷運警察隊表示，民眾若在飲酒後欲搭乘大眾捷運時，宜先謹慎評估自身體力及精神狀況，尤其捷運系統內多設有手扶梯、階梯，有高度落差之情形，為確保自身安全並避免造成其他旅客困擾，飲酒後建議可由親友陪同搭乘捷運。