正妹喊80次「不要」仍遭硬上　噁男求減刑辯「她對我有好感」

▲女子喊了80多次「不要」，仍無法阻止男子獸行。此為示意圖。（圖／123RF）

記者劉人豪／台中報導



台中胡姓男子趁女姓友人到他租屋處時，出言調戲女子還動手亂摸，被拒後竟還說「這樣摸一下也不行，想要滿足一下內心的小慾望也不行」，強脫女子衣物硬上，女子反抗高喊80多次「不要」，仍無法阻止胡男性侵，台中地方法院依強制性交罪，判胡男有期徒刑3年2月。

判決指出，女子2022年3月9日時，為諮詢工作事宜前往胡男的租屋處，胡男趁機對女子肢體接觸而遭女子言詞拒絕，竟不停手仍強行撫摸、舔吻女子胸部，並強脫女子衣物，強制性交得逞。



胡男的辯護人指出，胡男偵查程序時坦承犯行，犯後態度良好，並向女子表達歉意，因雙方認知及條件不同而未能達成和解，胡男因誤會女子對他有好感一時失慮，案發前後並無為難女子，請求減刑。

胡男一開始辯稱事發當下氣氛很好，我有主動親吻甲女，並撫摸、親吻她的胸部，都是非常正常互動，後來我們移到床上，就發生性行為，當下都是兩相情願，「她有說不要，但她身體沒有反抗，一直看我有沒有插入」，等到女子提出錄音檔後才坦承犯行。

錄音檔案中，胡男說「這樣摸一下也不行，想要滿足一下內心的小慾望也不行」等，女子清楚表明「不行」、「不要舔」、「噁心」等，其後多達80餘次呼喊「我不要」或「不要」、「我真的不要」，但胡男未立即罷手，毫不尊重他人性自主權。

法院審酌，女子就醫後有明顯之創傷壓力反應，胡男行為對女子身心健全造成嚴重負面影響，難認所為有何情堪憫恕，不予以減刑，台中地方法院依強制性交罪，判胡男3年2月。可上訴。