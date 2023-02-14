黑龍江上空出現神秘飛行物　民眾驚呆：光影由大到小速度飛快

▲黑龍江不明飛行物 。（圖／翻攝 掌聞影音）

記者任以芳／綜合報導

大陸各地出現神秘高空飛行體，綜合陸媒報導，黑龍江又有網友拍到不明飛行物，根據目擊者表示，「飛行物速度極快，形狀由大到小。」

從網友拍攝的視頻來看，黑龍江上空出現的不明飛行物類似一連串燃燒的小火球，在天空停留幾秒後就會消失，不太像火箭的尾焰或火流星。

▲黑龍江不少人目擊奇怪飛行物 。（圖／翻攝 掌聞影音）

不少網友討論稱，「難道是外星人又來了？」、「可能是LED風箏」、「很像科幻電影飛碟」，至於到底是什麼，大陸官方沒有進一步消息。

近期大陸各地確實出現不明物，綜合陸媒報導，廣東深圳夜空12日現不明發光飛行物」，民眾在夜空中拍到三個不明發光飛行物，相對位置基本固定，速度也很穩定。

同一時間，山東青島即墨區海洋發展局已中出，「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」。官方證實確有此事，不明飛行物具體沒有任何近一步說明，只有短信通知附近漁民注意安全。

▲大陸內蒙古去年底出現不明飛行物 。（圖／翻攝 極目新聞）

最神奇的還是大陸內蒙一帶，每隔一段時間出現奇怪飛行物體。去年12月19日多位網友在內蒙古鄂爾多斯拍下了不明飛行物，其形狀為巨大發光物，劃破天際！

許多人目擊神奇瞬間，透過發布影片清楚顯示，肉眼看去不明飛行物向地面緩緩下墜，有如巨大無比的氣球往下降，發出不從的光體。

不少網友看了影片表示，「難道是外星人考察團？」對此，內蒙古氣象局工作人員也回應，「上述情況不屬於天氣現象。」

難道真的有外星人降臨？大陸一位天文科普專家分析，類似的不明發光物很可能是人造天體發射產生的景象。