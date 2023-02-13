陸委會預告14日說明「開放港澳自由行」　不回答其他兩岸時事議題

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／綜合報導

台灣走過疫情三年，外界觀望何時先開放港澳自由行。陸委會稍早發布消息，明（14）日上午11點將舉行「開放港澳居民來台自由行」記者會。根據外媒消息指出，政府可能在本月20日放寬室內口罩政策當天，一起開放港澳人士入台，是否包含大陸籍人士，有待後續評估。

陸委會稍早發出聲明指出，明天14日上午舉行記者會說明「港澳居民來台自由行」，強調只針對這項議題發言，不回答其他相關兩岸或時事議題，刻意避開近期敏感話題。

去年10月13日台灣全面開放入境免隔離，外界也觀望何時開放大陸觀光客和港澳籍人士自由行。陸委會上周四舉行例行記者會，發言人邱垂正回應指出，已經協調相關部會，配合中央流行疫情指揮中心的防疫規範，兼顧國家安全、整體利益、維持港澳間健康有序正常交流原則下，積極地進行評估、準備作業，一旦有結論，會適時對外說明。

邱垂正回應，陸港澳或是兩岸人員往來健康有序交流，這是政府既定政策；但是中共當局不斷地透過軍機擾台統戰、分化台灣內部，脅迫進行兩岸交流必須屈從所謂一個中國的「九二共識」前提，這是刻意對兩岸交流設限，台灣政府、台灣人民不會接受。

他說，大陸在1月8日放寬防疫封控措施後，目前包括美國、加拿大、英國、法國、日本、韓國等國均對大陸入境旅客強化檢測等防疫措施；陸方在1月20日公布境外旅遊旅客試點國家通知，20個國家中沒有包括台灣，「陸方在2019年8月1日片面暫停陸客來台自由行，這個障礙仍然存在」。